CES 2021: le coup d’envoi est prévu le 11 janvier, des marques comme Intel et Samsung y participeront

L’équipe de nouvelles de tech204 janv.2021 09:05:50 IST

Comme chaque année, le plus grand événement technologique annuel – le Consumer Electronic Show (CES) – débutera en janvier de cette année. La Consumer Technology Association (CTA) a annoncé qu’en raison de la pandémie, pour la première fois, le CES 2021 sera un événement «entièrement numérique» et les téléspectateurs pourront regarder le flux en direct en ligne. L’événement technologique se tiendra du 11 janvier au 14 janvier, et l’événement sera ouvert à la fois aux médias et au grand public, mais ils doivent encore s’inscrire au préalable.

Le temps est venu. Le moment que vous attendiez. L’inscription est maintenant ouverte pour le tout numérique # CES2021 https://t.co/Hri2xZ51Yw pic.twitter.com/zMtUXaE4Tc – L’inscription au CES est maintenant ouverte (@CES) 3 décembre 2020

Les téléspectateurs intéressés peuvent visiter le site officiel Site web du CES 2021 et inscrivez-vous à l’événement. Selon le site Web, les professionnels de l’industrie devront soumettre une preuve d’affiliation à l’industrie lorsqu’ils s’inscriront à l’événement. On s’attend également à ce que les participants soient âgés de plus de 18 ans ou plus. L’ancien compte CES ne sera pas applicable cette année.

Tout comme les années précédentes, les participants à cet événement annuel incluront Intel, Samsung, Philips, Canon, Lenovo, LG, etc. Intel a envoyé des invitations et organisera son briefing CES le 11 janvier.

