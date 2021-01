CES 2021: lancement de Microsoft Surface Pro 7 Plus avec les derniers processeurs Intel Core de 11e génération

13 janv.2021 11:43:29 IST

Microsoft Surface Pro 7+, une version actualisée de Surface Pro 7, a été lancée avec les derniers processeurs Intel Core de 11e génération, avec des performances 2,1 fois plus rapides et une durée de vie de la batterie plus longue allant jusqu’à 15 heures. Il n’y a pas eu de changement significatif dans la conception de l’ordinateur portable, cependant, quelques mises à niveau internes ont été apportées. Surface Pro 7+ comportera un SSD amovible pour la rétention des données, afin de prendre en charge les exigences de sécurité et de confidentialité des entreprises et des établissements d’enseignement.

L’appareil est également livré avec la protection Microsoft BitLocker qui permet aux utilisateurs de conserver facilement les données sensibles en cas de problème avec l’ordinateur portable.

Microsoft Surface Pro 7+ commence à 899 € (environ Rs 65700) pour la configuration Wi-Fi, tandis que les modèles LTE commencent à 1149 € (environ Rs 84,00). L’ordinateur portable sera disponible à la vente d’ici la fin de la semaine prochaine sur certains marchés d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord.

Selon Microsoft, Surface Pro 7+ est spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises, en particulier pour les entreprises et les clients de l’éducation. Selon l’entreprise, avec la Surface Pro, ils voulaient remettre en question le concept selon lequel les gens ne devraient pas avoir à choisir entre la portabilité et la commodité d’une tablette et la puissance et la productivité d’un ordinateur portable traditionnel.

Microsoft a également introduit le LTE Advanced en option avec Surface Pro 7+, une fonctionnalité client la plus demandée qui aide à garder les gens connectés à la maison si la bande passante Wi-Fi est limitée ou s’ils se trouvent dans un endroit distant.

Ils ont également ajouté les derniers processeurs Intel Core de 11 e génération, avec des performances 2,1 fois plus rapides et une autonomie de batterie plus longue allant jusqu’à 15 heures. Surface Pro 7+ prend en charge la vidéo Full HD 1080p avec des haut-parleurs Dolby Atmos et deux microphones de studio à champ lointain pour que les gens puissent être vus et entendus.

En outre, la Surface Pro 7+ est 23% plus légère que la génération précédente et est composée à 99% de matériaux à base de fibres naturelles, dont 64% de contenu recyclé post-consommation.

De plus, pour la première fois, la Surface Pro 7+ est livrée avec les fonctionnalités de sécurité matérielle améliorée de Windows activées par défaut. Enfin, Surface Pro 7+ comportera également un SSD amovible pour la rétention des données, afin de prendre en charge les besoins de sécurité et de confidentialité des entreprises et des établissements d’enseignement.

.

