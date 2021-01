CES 2021: la robotique, les appareils intelligents et la santé numérique au centre de l’événement

12 janv.2021 13:09:04 IST

Pour la toute première fois, le Consumer Electronics Show (CES) 2021 se tient en ligne. Il a débuté le lundi 11 janvier. L’événement vise à créer des connexions et à présenter les dernières innovations en matière de robotique, d’appareils intelligents, de santé numérique et plus encore. Quelque 1800 exposants participeront au salon, contraints de se connecter uniquement en ligne par la pandémie de coronavirus. Le nouveau format constituera un défi pour l’un des plus grands événements commerciaux au monde.

Les années précédentes, l’extravagance de Las Vegas a attiré plus de 4 000 exposants, des startups aux grandes multinationales, avec plus de 175 000 participants.

Aujourd’hui, c’est le deuxième jour de l’événement. A partir de maintenant, lors de l’événement, Samsung a présenté un robot micro LED de 110 pouces, JetBot 90 AI +. Samsung a également annoncé le programme Galaxy Upcycling at Home. Lenovo aussi la lancé la version Yoga Slim 7i Pro OLED, Lenovo a également lancé Lunettes ThinkReality A3 AR.

La Consumer Technology Association, le groupe professionnel producteur de l’événement, dévoilera également ses prévisions et ses tendances pour 2021.

Gary Shapiro, président et chef de la direction du groupe, a déclaré que la première émission entièrement numérique « présenterait les dernières tendances et innovations en matière d’intelligence artificielle, de 5G, de santé numérique, de villes intelligentes, de technologie automobile et au-delà ».

Digital CES s’appuie sur l’intelligence artificielle pour faire correspondre les intérêts indiqués dans les profils des participants avec les exposants, dans l’espoir de donner une tournure logicielle au hasard de tomber sur des produits sympas sur les planchers d’exposition.

Le logiciel recommandera aux personnes ou aux exposants de se connecter et de fournir des outils pour des réunions ou des discussions en ligne.

Le CES a plus de 300 orateurs alignés et un accent accru sur les sessions plongeant dans des questions telles que la confidentialité et Internet 5G.

Les sessions seront immédiatement disponibles pour rediffusion à la demande et resteront accessibles jusqu’à la mi-février, selon les organisateurs du CES.

À l’ouverture de la salle d’exposition virtuelle mardi, les participants pourront cliquer sur les stands d’exposition en ligne pour des démonstrations et des discussions.

Certains dévoilements qui attireraient normalement des foules à Las Vegas se déroulent dans l’espace virtuel: Audi est sur le point de lancer sa voiture de sport électrique, et LG montrera un grand écran pliable pour les joueurs; d’autres entreprises publieront des gadgets adaptés aux réseaux sans fil 5G ultrarapides qui gagnent du terrain.

Mais certains analystes disent que le manque d’événements en personne a poussé de nombreux participants à l’écart.

« Une grande partie de l’émission sera probablement manquante en action », a déclaré Richard Windsor, un analyste technologique indépendant qui rédige le blog Radio Free Mobile.

Windsor a déclaré que la technologie de la santé sera « en tête de l’ordre du jour » pour l’événement touché par la pandémie, qui, selon lui, sera probablement « une expérience réduite » par rapport aux émissions précédentes.

Les organisateurs du salon ont déclaré qu’ils espéraient offrir un nouveau type d’expérience qui pourrait être utile à la foule en ligne attendue de 100 000 personnes ou plus.

« Le CES est l’un des événements les plus expérientiels au monde, où les participants peuvent réellement voir, toucher et expérimenter les dernières innovations », a déclaré la porte-parole du CTA, Jean Foster, lors d’un briefing avant le salon.

« Et bien que nous ne puissions pas recréer cette magie qui se produit à Las Vegas, nous pouvons offrir à notre public une expérience numérique nouvelle et unique. »

