CES 2021: Dell présente un moniteur ultra-large de 40 pouces avec une résolution de 5K2K

12 janv.2021 18:29:35 IST

Dell a lancé son moniteur ultra-large incurvé l’UltraSharp 40 au CES 2021. Le moniteur incurvé 40K WUHD est le premier moniteur incurvé ultra-large de 40 pouces au monde pour offrir une résolution de 5120 × 2160 ou 5K2K (WUHD). Ce moniteur faisait partie d’une série d’écrans présentés par Dell lors du prestigieux événement annuel. L’UltraSharp 40 ou «U4021QW» est livré avec un rapport d’aspect ultra-large de 21: 9 donc plus d’espace de visualisation que les moniteurs normaux. Sa résolution en pixels de 5120 × 2160 l’amène au niveau d’un écran 4K typique mais plus précisément, elle se situe autour de 140 pixels par pouce (PPI). Ainsi, Dell commercialise le produit pour ceux qui souhaitent une résolution plus élevée sur un écran plus large.

Le moniteur pour les utilisateurs de Mac est livré avec un port Thunderbolt 3 qui a été intégré. En outre, ce port aidera à connecter le moniteur à tout autre appareil Mac compatible à l’aide d’un seul câble. Le port peut également être utilisé pour charger un MacBook Pro avec jusqu’à 90 W de charge directe. En dehors de cela, l’Ultrasharp 40 est livré avec une pléthore d’options de connectivité.

Comme MacRumours souligne, le moniteur dispose de deux ports HDMI 2.0, d’un port DisplayPort 1.4 et de trois ports USB-A 10 Gbps. De plus, un port USB-C de 15 W et un port USB-A de 10 Gbit / s sont présents au bas du moniteur pour un accès rapide. En dehors de ceux-ci, un port USB en amont de type B, un port Ethernet et une prise casque / audio de 3,5 mm peuvent également être trouvés. La prise casque est située à l’arrière du moniteur.

Avec une luminosité de crête relativement moyenne de 300 nits, le moniteur dispose d’un affichage 10 bits. La société n’a pas encore précisé si le moniteur prendra en charge HDR, mais le produit a un temps de réponse rapide de 5 ms, une fonctionnalité KVM, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une courbure de 2500 R avec des haut-parleurs 9 W intégrés.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂