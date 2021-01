CES 2021: à quoi s’attendre de Samsung, LG, Intel, Lenovo, etc.

L’équipe de nouvelles de tech211 janv.2021 08:46:43 IST

Le plus grand événement technologique annuel – le Consumer Electronic Show (CES) – démarre aujourd’hui. La Consumer Technology Association (CTA) a annoncé qu’en raison de la pandémie, pour la première fois, le CES 2021 sera un événement «entièrement numérique» et les téléspectateurs pourront regarder le flux en direct en ligne. L’événement technologique se tiendra du 11 janvier au 14 janvier, et l’événement sera ouvert à la fois aux médias et au grand public, mais ils doivent encore s’y inscrire au préalable.

Les téléspectateurs intéressés peuvent visiter le site officiel Site web du CES 2021 et inscrivez-vous à l’événement. Selon le site Web, les professionnels de l’industrie devront soumettre une preuve d’affiliation à l’industrie lorsqu’ils s’inscriront à l’événement. On s’attend également à ce que les participants soient âgés de plus de 18 ans ou plus. L’ancien compte CES ne sera pas applicable cette année.

TCL a envoyé des invitations pour l’événement révélant qu’il lancera une nouvelle technologie d’affichage mini-LED. dans le communiqué de presse, TCL laisse également entendre qu’il pourrait dévoiler de nouveaux téléviseurs, barres de son et autres appareils ménagers pilotés par QLED lors de l’événement. LG va présenter son premier écran OLED (CSO) de son cinématique pliable de 48 pouces pour une démo dans le prochain Association des technologies de consommation (CES) 2021. L’écran comportera un écran fin comme du papier qui peut se redresser ou se plier selon les besoins.

Amazfit a annoncé qu’elle introduirait «plus de produits GTS 2 et GTR 2» pendant le CES 2021. Selon un rapport par GSMArena, la société pourrait dévoiler les smartwatches GTS2e et GTR 2e, qui ont déjà fait leurs débuts en Chine, lors de l’événement. Les deux montres intelligentes devraient avoir un design similaire, une grande autonomie de la batterie et abandonneront l’option de connectivité WiFi.

Lors de l’événement, la nouvelle gamme de Samsung comprendra un téléviseur Neo QLED ou un « téléviseur LED à points quantiques » ainsi qu’un système de rétroéclairage amélioré basé sur la mini-LED. Samsung détaillé dans son portfolio 2021 qu’il introduit la nouvelle technologie d’affichage de Neo QLED sur ses modèles phares 8K (QN900A) et 4K (QN90A).

LG va mettre en place son premier écran OLED (CSO) cinématique pliable de 48 pouces pour une démonstration lors de l’événement. L’écran comportera un écran fin comme du papier qui peut se redresser ou se plier selon les besoins. Les écrans pliables vont maximiser l’expérience de visionnement et sont bénéfiques pour les jeux de haute qualité.

