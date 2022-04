Ces 2 téléphones Motorola sont déjà mis à jour vers Android 12

Partager

Si vous avez un Motorola Edge ou un Motorola Edge Plus, vous recevrez très prochainement Android 12.

Une fois que Samsung et OPPO ont déjà mis à jour presque tous leurs terminaux vers Android 12 et que d’autres marques telles que Xiaomi ou realme font de même, c’est maintenant au tour de Motorola, puisque, après avoir mis à jour le Moto G Pro il y a quelques mois, la propriété de Lenovo La firme a publié cette mise à jour au cours des dernières semaines sur divers appareils de milieu de gamme et bas de gamme tels que le Moto G200, le Moto G50. et le Motorola Edge 20 Pro.

Eh bien, maintenant, comme indiqué par XDA-Developers, les deux mobiles Motorola haut de gamme de 2021 ils mettent également à jour vers Android 12.

Le Motorola Edge et le Motorola Edge Plus sont officiellement mis à jour vers Android 12

La mise à jour stable basée sur Android 12 arrive sur Motorola Edge et Edge Plus avec versions de firmware S1RM32.48-18-11 et S1PB32.41-10-17 respectivement.

Dans les deux cas, cette mise à jour inclut toutes les améliorations de la nouvelle version d’Android telles que le nouveau Material You design, le panneau de notification renouvelé o le nouveau panneau de confidentialité et le correctif de sécurité de mars 2022 qui corrige un grand nombre de vulnérabilités liées à la sécurité et améliore les performances de l’appareil.

Pour le moment, la mise à jour vers Android 12 est en cours de déploiement dans le Motorola Edge aux États-Unis et le Motorola Edge Plus dans certaines régions européennesbien qu’on s’attende toucher tous les utilisateurs du monde en quelques jours.

En revanche, selon le support consulté, après les Motorola Edge et Edge Plus les terminaux Motorola suivants qui recevront Android 12 Ils sont les suivants:

Motorola Razr 2020

Motorola Razr 5G

Motorola Moto G30

Motorola Moto G31

Motorola Moto G40 Fusion

Motorola Moto G41

Motorola Moto G51 5G

Motorola Moto G60

Motorola Moto G60s

Motorola Moto G71 5G

Motorola Moto G100

Motorola Moto G Play

Motorola Moto G Stylet 5G

Motorola Moto G Power (2022)

Motorola Edge 20 lite

Motorola Edge 20 Fusion

Motorola Edge 5G UW

Motorola One 5G As

Motorola One 5G UW As

