Ces 2 mobiles à 100 euros sont les seuls qui résistent à l’iPhone aux US

Les préférences des consommateurs pourraient changer, et avec elles la direction du marché des smartphones.

Une étude réalisée par Canalys indique que Les ventes de smartphones ont chuté de 6% aux États-Unis. Malgré la baisse de la demande, le marché est toujours mené par le tout puissant Apple. Cependant, parmi les meilleures ventes, nous trouvons l’addition impaire.

Parmi les appareils les plus populaires, nous rencontrons deux modèles qui coûtent un peu plus de 100 euros, le Galaxie A13 et le Motorola Moto G Power (2022). Selon l’un des responsables de la publication, le marché pourrait être en train de changer.

Le marché nord-américain a un leader incontesté

Un total de 35,4 millions d’appareils ils ont été vendus au cours du deuxième trimestre 2022 sur le marché américain. Ces chiffres représentent une baisse de 6,4% par rapport à la même période de l’année précédenteune baisse très probablement causée par la crise économique et la forte inflation.

Ce problème ne semble pas affecter Manzana, qui a progressé de 3% pour continuer à dominer la scène nord-américaine sans trop de problèmes. a également grandi Samsungen l’occurrence 4%, poussé par les ventes de ses appareils Galaxy s Oui Galaxie A. Ils clôturent le classement des entreprises les plus vendues Motorola, TCL Oui Google3 adversaires curieux.

L’entrée de gamme semble avoir aidé des entreprises comme Samsung et Motorola à se développer sur un marché aussi difficile que les États-Unis. Comme le souligne Brian Lynch, l’un des analystes de Canalys, les préférences des utilisateurs semblent changerle milieu de gamme pourrait avoir moins de followers chaque jour.

« L’intérêt des consommateurs pour les appareils bas de gamme et haut de gamme soutient le marché, tandis que l’appétit pour les appareils de milieu de gamme s’estompe rapidement. »

Parmi les mobiles les plus vendus on retrouve l’iPhone 13, l’iPhone SE, l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Pro, mais aussi terminaux tels que le Moto G Power et le Samsung Galaxy A13, qui occupent respectivement les 7e et 8e positions. Les mobiles les moins chers sont chaque jour plus complets et il semble que ceux qui ne recherchent pas le top du top sont très satisfaits des appareils bas de gamme. Un grand changement est-il à venir sur le marché ?

