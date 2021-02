Ces 2 astronautes de la NASA participeront à la mission Crew-4 de SpaceX vers la Station spatiale internationale en 2022

Deux astronautes de la NASA s’envoleront vers la Station spatiale internationale lors de la quatrième mission commerciale d’équipage sur SpaceX en 2022 – et vous pourrez suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux l’année prochaine.

Kjell Lindgren – un astronaute lunaire potentiel pour le programme Artemis qui s’est entretenu avec les étoiles « The Martian » depuis l’orbite en 2015 – retournera dans l’espace pour sa deuxième mission. Il sera accompagné de Bob Hines, un pilote d’essai de recherche (un peu comme le célèbre marcheur de la lune Neil Armstrong) qui vient d’obtenir son plein statut d’astronaute l’année dernière après sa sélection en 2017.

La mission sera lancée dans le courant de 2022 sur une fusée SpaceX Falcon 9 à partir du site de lancement habituel: le complexe de lancement 39A au centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride.

Les deux astronautes publient régulièrement leur formation sur les réseaux sociaux afin que vous puissiez les regarder se préparer pour le grand vol. Les astronautes ont déjà parlé de leurs missions sur Twitter. « Je suis tellement béni de faire partie de cet équipage, » Hines a tweeté. Lindgren a déclaré qu’il était ravi de rejoindre Hines dans l’espace et de partager le voyage de lancement, ajouter, « Allons voler! » Vous pouvez suivre Lindgren sur Twitter et Instagram, ou Hines sur Twitter et Instagram.

D’autres membres d’équipage rejoindront Hines et Lindgren sur Crew Dragon – qui peut contenir quatre personnes au maximum – après avoir été affectés par des agences internationales, a déclaré la NASA dans un communiqué. (Les agences les plus susceptibles de se joindre à eux proviendraient des principaux partenaires de la station spatiale, la Russie, l’Europe ou le Japon, car la prochaine affectation d’astronaute du Canada, partenaire minoritaire, est prévue en 2023.)

Lindgren, le premier astronaute né taïwanais dans l’espace, a passé 141 jours dans l’espace lors des expéditions 44 et 45, effectuant des dizaines d’expériences ainsi que des opportunités d’engagement public telles que célébrer Thanksgiving en orbite et être l’une des premières personnes. manger des plantes cultivées dans l’espace. La mission de Lindgren a également coïncidé avec la mission d’un an de l’astronaute de la NASA Scott Kelly et du cosmonaute russe Mikhail Kornienko, qui continue de générer des recherches précieuses sur la durée des séjours dans l’espace sur le corps humain.

Lindgren, qui était chirurgien de vol pour des missions de navette spatiale et de station spatiale avant d’être sélectionné pour une formation d’astronaute en 2009, est titulaire d’un baccalauréat en biologie de l’US Air Force Academy, d’une maîtrise en physiologie cardiovasculaire de la Colorado State University et d’un diplôme de médecine de l’Université du Colorado, selon la NASA.

Hines est lieutenant-colonel dans l’US Air Force et est diplômé de la prestigieuse école de pilote d’essai de l’armée de l’air, selon sa biographie de la NASA. Avant que la NASA ne le fasse entrer dans une école d’astronaute en 2017, il a soutenu des déploiements militaires dans plusieurs pays, a servi comme pilote d’essai à la Federal Aviation Administration et a volé en tant que pilote de recherche de la NASA. Son baccalauréat est en génie aérospatial de l’Université de l’Alabama.

Hines publie fréquemment des articles sur le vol sur Twitter et était l’un des astronautes pleurant la perte de Chuck Yeager – le pilote qui a brisé la vitesse du son – en décembre, à l’âge de 97 ans. « Une légende américaine, un héros de guerre et une grande histoire – il est … pourquoi j’ai rejoint l’armée de l’air. » Hines a tweeté. «J’ai eu l’honneur de le rencontrer et de parler avec lui plusieurs fois. Je n’oublierai jamais ses histoires sur les« vendeurs de chair de l’Air Corps »! Nous n’en verrons jamais un autre comme lui. Godspeed General Yeager! «

SpaceX est la première entreprise à envoyer un véhicule d’équipage commercial dans l’espace et à mettre ses deux premiers vols avec équipage en orbite en 2020. Boeing, une autre société chargée de faire rouler les astronautes en orbite, fait face à des retards continus avec son vaisseau spatial Starliner CST-100 – mais espère effectuer un deuxième vol d’essai sans équipage au plus tôt en avril.

