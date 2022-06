Ces 18 applications contiennent des logiciels malveillants et volent des données : supprimez-les immédiatement

Partager

Si vous avez installé l’une de ces applications, vous pouvez maintenant exécuter pour l’éliminer, car elles contiennent des logiciels malveillants et volent vos données.

Une nouvelle étude de groupe SecneurX repris par des collègues de PhoneArena, a révélé que malgré les efforts de Google pour nettoyer le Play Store certaines applications continuent d’apparaître avec malwareparfois très difficiles à détecter et qui passent toujours par des applications absolument inoffensives.

Sans surprise, ils ont été identifiés 18 nouvelles applications avec des logiciels malveillants intégrés et qui ont des dizaines de milliers de téléchargements, facturant ainsi pas mal de victimes avant d’être détectées et supprimées complètement, à la fois des référentiels et des smartphones concernés.

Nous sommes de nouveau devant infections causées par Hydre Oui jokerdeux des malware le plus célèbre et le plus redouté d’Android, qui comme vous le verrez et malheureusement ils réapparaissent périodiquement bien déguisés avec des masques nouveaux et différents qui rendent difficile leur identification.

Mais ne vous inquiétez pas car maintenant nous passons en revue toutes ces applications infectéesbien qu’évidemment, afin que vous puissiez être en sécurité si vous en avez installé, Nous vous encourageons fortement à examiner la liste très attentivement. et procédez immédiatement à sa suppression complète au cas où vous en auriez installé.

Si vous avez cette application sur votre mobile, vous devez la supprimer au plus vite : elle peut voler votre compte Facebook

Ce sont les 18 applications qui sont concernées par malwarealors n’attendez plus et supprimez les au plus vite

Tous ont déjà été signalés, tant par le groupe SecneurX que par l’agence informatique D3Lab et aussi par Igor Golovin et Tatyana Shishkova de Kaspersky, alors Il est probable que dans les prochaines heures, ils disparaissent de Google Play immédiatement et de manière transparente afin que personne d’autre ne tombe dans le piège.

Le problème est que peu importe combien Google les supprime de l’App Store, les personnes qui les ont déjà téléchargées sont en danger car elles doivent les supprimer manuellementaccéder au menu « Applications » et procéder à sa désinstallation.

Rappelez-vous que ce type de malware c’est assez dangereux et peut voler des données confidentielles tels que les mots de passe, les détails de la carte de crédit, les numéros de téléphone et les adresses e-mail de nos agendas, entre autres…

Les applications disparaîtront automatiquement de Google Play mais pas de vos téléphones, alors vérifiez-les et supprimez-les dès que possible si vous en avez installées. Il peut voler vos données !

Par ailleurs, avant tout, nous vous rappelons encore une fois que vous devez être prudent avec les applications que vous téléchargez en dehors de Google Playet c’est que malgré le fait que beaucoup de ces applications ne sont même pas publiées dans la boutique Android native, oui sont disponibles dans des référentiels tiers et même sur des plateformes reconnues comme Aptoide ou Huawei AppGallery, entre autres.

Comme toujours, le meilleur antivirus sera vous et votre bon sensdonc avant de télécharger une application, assurez-vous de lire ses sources et les données du développeur, également que les descriptions et les captures d’écran correspondent, et enfin que les critiques du magasin en question sont bonnes et fiables.

Guide de sécurité Android : sécurisez au maximum votre mobile

