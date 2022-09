Ces 15 mobiles Huawei sont les seuls qui, pour le moment, seront mis à jour vers la version bêta d’HarmonyOS 3

in

Nous savons déjà quels sont les premiers appareils qui recevront la mise à jour vers HarmonyOS 3

Huawei a présenté HarmonyOS 3 cet été et, quelques semaines plus tard, a commencé à le déployer sur les appareils de son catalogue via un programme bêta désormais disponible en Chine.

Après avoir mis à jour un petit nombre d’appareils vers la dernière version d’HarmonyOS, Huawei a maintenant lancé le Deuxième étape du déploiement de la version bêta d’HarmonyOS 3, portant la version la plus récente de son système d’exploitation à un total de 16 portables différents.

HarmonyOS 3 beta atteint 16 appareils supplémentaires

Huawei a commencé par mettre à jour certains de ses modèles les plus récents, tels que le Huawei P50 Pro ou le Huawei Mate Xs 2, vers HarmonyOS 3. Après avoir terminé la première phase du déploiement, la société a maintenant décidé de continuer avec certains modèles plus anciens. Ils sont les suivants:

huawei compagnon xs

Huawei P40 4G

Huawei P40 5G

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Compagnon 30 4G

Huawei Compagnon 30 Pro

Huawei Compagnon 30 Pro 4G

Huawei Compagnon 30 5G

Huawei Compagnon 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Conception Porsche

Huawei Compagnon 30E Pro 5G

Huawei Nova 10

Huawei Nova 10 Pro

Huawei Nova 9

Huawei Nova 9 Pro

Dans tous ces mobiles, il est maintenant possible d’installer HarmonyOS 3 beta officiellement, comme expliqué sur le portail Cœur Huawei. Comme d’habitude, la mise à jour est exclusivement disponible en Chineet les utilisateurs d’autres régions du monde devront se contenter des versions d’EMUI disponibles dans chaque pays.

Pour le moment, Huawei ne prévoit pas de lancer HarmonyOS pour les téléphones mobiles dans des régions en dehors de la Chine, bien qu’il soit prévu que la nouvelle version finisse par atterrir sur d’autres appareils du catalogue de la marque, tels que des smartwatches, des écouteurs ou des écrans intelligents tels que le Huawei Vision S.

