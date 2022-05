Ces 12 Samsung Galaxy ont déjà reçu la mise à jour Android de mai 2022

in

Si vous possédez l’un de ces appareils Samsung, vous pourrez très bientôt le mettre à jour avec le dernier correctif de sécurité.

Un mois de plus, Samsung a réussi à devancer Google et le reste des fabricants et à être la première entreprise à mettre à jour ses terminaux avec la version Android de mai 2022.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour tous les smartphones de la série Galaxy S22, le géant coréen a maintenant lancé la mise à jour Android de mai 2022 sur 12 autres Samsung Galaxy.

Si vous avez un de ces Samsung Galaxy, vous pouvez maintenant télécharger la mise à jour de mai 2022

Comme on peut le lire sur le média 9to5Google, la firme coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de mai 2022 sur 12 autres appareils de la famille Samsung Galaxy.

Les 12 appareils Samsung Galaxy qui reçoivent déjà la mise à jour Android de mai 2022 Ils sont les suivants:

Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra (version du micrologiciel : G991BXXU5CVDD)

Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra (version du micrologiciel : G98xBXXUEFVDB)

Samsung Galaxy Z Fold 3 (version du micrologiciel : F926U1UES1CVD4)

Samsung Galaxy Z Flip 3 (version du micrologiciel : F711U1TBS2CVD4)

Samsung Galaxy Note 20/Note 20 Ultra (version du micrologiciel : N98xU1UES2FVD6)

Samsung Galaxy M33 (version du micrologiciel : M336BXXU2AVD5)

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (version du micrologiciel : X900XXU2AVD6)

Cette mise à jour inclut le correctif de sécurité de mai 2022, qui corrige un total de 32 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, dont 7 sont marqués comme critiques et 22 autres comme importants. De plus, selon le bulletin de sécurité de Google, ce nouveau correctif de sécurité comprend également corrige 14 problèmes différents.

De plus, pour tous les appareils de cette liste à l’exception du Samsung Galaxy M33 et de la Galaxy Tab S8 Ultra, cette mise à jour inclut également, comme nous vous l’avons récemment dit, quatre fonctions des caméras du Samsung Galaxy S22 Quels sont les suivants :

Mode portrait de nuit amélioré

Cadrage automatique amélioré

Prise en charge des extensions d’application d’appel vidéo et des effets de cadrage automatique

Améliorations de la qualité pour les applications de caméra tierces et les applications de médias sociaux

Si vous possédez un de ces Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle trouve dans le menu de Réglages de votre appareil. Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone ou votre tablette avec le dernier correctif de sécurité Android.

