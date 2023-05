Ces 11 appareils Xiaomi ne feront plus partie du programme bêta MIUI

Sonstige BLOCK AND BLOCK BETA-50 Levier de structure alu 220kg 5.3m - Pieds de levage

Support au sol de haute qualité pour des poids allant jusqu'à 220 kg, fabriqué en UE Support au sol télescopique en cinq parties, Boulons de sécurité pour bloquer les différentes sections à différentes hauteurs, Boulons de verrouillage dans la zone de la base pour verrouiller les flèches., Flèches avec axe réglable et plaque d'acier avec base en caoutchouc antidérapante, Protection contre la corrosion grâce à un revêtement époxy, Niveau d'eau pour assurer une position verticale, Connexion à la terre, Rouleaux de transport pour déplacer l'ascenseur lorsqu'il est rétracté, Treuil AL-KO COMPAC 900: Charge maximale 900 kg avec frein de maintien automatique. Déclaration de conformité CE selon les normes harmonisées DIN EN 13157, EN 12100 I et II, directive CE sur les machines 2006/42/CE., Câbles en acier galvanisé 6x19+1, fabriqués conformément à la norme 13414-1:2004, résistance à la traction 1770N/mm2, Matériau: Acier au carbone S-275-J0H, fabriqué conformément aux normes EN10219 et EN10305.5, Avec certificat d'essai BGV-C1, Capacité de charge maximale: 220 kg, Charge minimale: 25 kg, Hauteur: Maximum: 530 cmMinimum: 170 cm, Système d'attache: 38mm (BLOCK ET BLOCK), Type (peuplements généraux): Levier de structure alu, Zone de base: 2,11 m x 2,11 m x, Poids: 72,00 kg