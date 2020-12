Cerveaux, poches et troubles émotionnels: voilà comment la société (et l’économie) impacte notre santé mentale

Je pense que c’était au lycée. Ils nous ont emmenés à l’auditorium et nous ont fait asseoir devant un homme plus âgé qui commandait des cartes à rayures sur scène. C’était un missionnaire catholique, je crois m’en souvenir. Un frère augustin qui a passé la majeure partie de sa vie parmi les 2500 îles de l’archipel de Marajó, les bidonvilles de Buenos Aires et les favelas de Rio. Il savait quelque chose, il se mit à rire, de la pauvreté.

Ils nous ont induits en erreur sur la pauvreté. Dans les histoires qu’ils nous ont racontées étant enfants, il y avait toujours une version sucrée, chaleureuse et légèrement réconfortante de la pauvreté. En fait, lorsqu’un homme riche, un roi ou une princesse perdait (toujours accidentellement) son prestige, son argent ou ses ressources, ils finissaient par devenir de meilleures personnes. La pauvreté des histoires, nous a dit le vieux prêtre, fait ressortir le meilleur de nous.

« Mais c’est un mensonge, » dit-il en effaçant le sourire de son visage. La faim, la misère ou le froid ne rendent personne meilleur; la peur, l’incertitude de ne pas savoir ce que vos enfants mangeront demain ne vous rendent plus pur; « la pauvreté, quand c’est la vraie pauvreté, – est venu dire le missionnaire – fait ressortir le pire en chacun, ce qu’il faut pour survivre«Si nous sommes bons dans ces circonstances, c’est toujours malgré eux.

Aujourd’hui, alors que vous lisez la critique que Matthew Ridley et son équipe publient dans ScienceJe me suis souvenu de ce vieux frère et de sa croisade contre l’idéalisation de la pauvreté. Et c’est que Ridley se demande Pourquoi les personnes vivant dans la pauvreté sont-elles affectées de manière disproportionnée par la maladie mentale? Les politiques visant à améliorer la santé mentale peuvent-elles réduire la pauvreté en conséquence? Autrement dit, la pauvreté et la maladie forment-elles une relation causale à double sens?

Quel est l’intérêt de poser cette question?

Aneta Pawlik

C’est du moins ce que certains demanderont. Et la première réponse est que, en effet, cette relation semble exister. Ou c’est la conclusion à laquelle l’équipe arrive après avoir examiné un nombre non négligeable d’études interdisciplinaires. Et s’ils existent, soutient Ridley, il est essentiel de comprendre les mécanismes sous-jacents à cette relation potentielle pour développer des politiques et des interventions efficaces qui peuvent améliorer le bien-être psychologique et réduire la pauvreté.

Après tout, des recherches de meilleure qualité méthodologique suggèrent que les personnes vivant dans la pauvreté sont souvent affectées de manière disproportionnée par la maladie mentale. Et, d’autre part, que les personnes qui souffrent de dépression et d’anxiété sont plus susceptibles de faire face à des défis économiques plus importants en raison de la perte d’emplois et de revenus, qui mène à la pauvreté. De plus, de nombreuses autres études (sur ce travail de Ridley sont très complètes) montrent que l’amélioration de l’un d’eux conduit à des améliorations de l’autre.

Après avoir examiné la raison de cette relation (des choses allant des inquiétudes et de l’incertitude que la vie dans la pauvreté implique aux effets de la pauvreté sur le développement neurologique de l’enfant), ils se demandent si la pandémie a pu exploiter cette relation et affecter cette relation compliquée. . C’est difficile à dire sans études concrètes, mais le modèle suggère que c’est le cas. Et c’est important. Souvent, lorsque nous parlons de science, nous avons tendance à oublier que, au-delà des boîtes de Pétri et des nébuleuses lointaines, c’est aussi. Et avoir des modèles complexes qui intègrent ce que nous savons sont essentiels pour changer les choses.

Image | Robina Weermeijer