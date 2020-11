Certifié Surface Pro 8 et Surface Laptop 4 pour la première fois

Le Surface Laptop 4 et la tablette Windows Surface Pro 8 de Microsoft ont été certifiés par une première autorité. Cela signifie généralement qu’il ne faudra pas longtemps avant l’annonce officielle. Il y a même les premières photos des appareils.

Les nouveaux appareils Surface sont basés sur le design de leurs prédécesseurs, comme le montrent les photos publiées par l’agence sud-coréenne Korean Agency for Technology and Standards. L’utilisateur Cozyplanes a partagé les images via Twitter et a ainsi attiré l’attention sur les enregistrements, écrit Windows Central.

Pas de nouveau design

La surface du Surface Laptop 4 est noire sur les photos, c’est le bloc métallique Microsoft typique avec des bords arrondis et le logo Surface argenté au milieu. La Surface Pro 8 est également similaire à son prédécesseur, elle ne semble donc pas être devenue plus fine que la Surface Pro X. L’image montre la tablette Windows en blanc.

Annonce prévue en janvier

La Surface Pro 8 était déjà apparue comme un prototype sur Ebay, selon Notebookcheck. Les photos de ce prototype confirment que rien n’a changé dans la conception. À l’intérieur, cependant, une nouvelle puce Intel doit fonctionner, dans la configuration supérieure un Intel Core i7-1165G7 avec des graphiques Iris-Xe. Le nouveau Surface Laptop sera disponible en option avec une puce AMD Ryzen, comme l’a rapporté Zac Bowden de Windows Central.

L’annonce officielle des nouveaux appareils Surface est attendue en janvier. Cependant, il n’y a toujours aucune information de Microsoft sur l’état actuel des choses.