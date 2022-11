Certification QSE, le parfait service d’accompagnement pour obtenir la certification Qualiopi

in

Si vous souhaitez acquérir une certification Qualiopi, il est préférable au préalable de vous préparer à l’audit réalisé par un spécialiste. Des services d’accompagnement tels que Certification QSE existent dans cet objectif. Spécialisés dans les formations professionnelles, ils connaissent le déroulement des audits ainsi que leur contenu. Découvrez pourquoi recourir à un consultant tel que Certification QSE pour obtenir sa certification.

Pourquoi bénéficier des services de Certification QSE pour obtenir la certification Qualiopi ?

Un consultant tel que Certification QSE est une ressource extérieure précieuse. En effet, il s’agit d’un acteur étant force de proposition pour concevoir votre plan d’actions. Par ailleurs, le consultant décrypte les requis du référentiel pour vous permettre d’être efficace.

Les avantages sont nombreux :

Le consultant connaît les exigences du référentiel tout en les maîtrisant

Le consultant est formé à la certification Qualiopi ainsi qu’aux audits

Vous pourrez bénéficier de l’expertise en démarches Qualité de Certification QSE .

Un acteur de conseil externe tel que Certification QSE peut également s’avérer utile pour :

Intégrer une culture Qualité en interne

Garantir l’efficience de la démarche

S’assurer de l’intérêt pour votre organisation du certificat Qualiopi

Pourquoi se faire accompagner dans l’obtention de la certification Qualiopi ?

Nombreux sont les avantages à se faire accompagner par Certification QSE.

Manque de temps

Il est nécessaire d’avoir une maîtrise parfaite des procédures qualité, pour pouvoir mieux les défendre, les prouver et les expliquer durant l’audit. Cette tâche ne pourra pas être déléguée à n’importe quel membre de votre personnel.

Il est possible de préparer l’audit de certification de manière autonome. Néanmoins, il faudra une bonne organisation, savoir maîtriser le vocabulaire, beaucoup de motivation ainsi que du temps, car la préparation d’un audit destiné à obtenir une certification Qualiopi peut durer 3 mois minimum et prendre plusieurs heures par semaine.

Recourir à un spécialiste en certification Qualiopi permettra notamment de vous faire bénéficier d’un gain en temps et efficacité. Il vous sera possible de définir le rôle du service d’accompagnement selon vos besoins et votre budget.

Manque de connaissances des audits

Il se peut que vous ne possédiez pas les connaissances requises en matière d’audit. Pour la plupart des centres de formation ou formateurs indépendants, il peut s’agir d’une toute nouvelle démarche et procédure.

La certification Qualiopi possède notamment :

7 critères

32 indicateurs

La certification requiert de nombreuses preuves pour chaque indicateur

Les avantages à se faire accompagner par Certification QSE

Les avantages de recourir à un service d’accompagnement tel que Certification QSE sont nombreux.

Diagnostic en amont

Avant de débuter la préparation de votre audit, il est nécessaire de se renseigner sur les attendus de la certification et sur l’état de votre situation.

Il est donc préférable de demander un diagnostic avant d’aller plus loin. Cela permettra d’obtenir un rapport qui détaille différents éléments de l’audit en indiquant la conformité ou la non-conformité de vos services.

Un diagnostic vous permettra d’obtenir un gain de temps pour continuer la mise en conformité.

Un accompagnement selon votre convenance

Bénéficier des services de Certification QSE est avantageux, car cela vous permettra d’être accompagné à chaque étape de la préparation de votre audit, ceci est idéal pour vous assurer que vos services répondent à l’ensemble des critères exigés par Qualiopi.

Avec Certification QSE, vous pourrez bénéficier de différentes prestations et d’accompagnements sur-mesure afin que vos besoins et vos attentes soient comblées.

Il vous sera possible de bénéficier d’un accompagnement réalisé entièrement sur site dans vos locaux avec vos équipes. Il s’agit d’une configuration idéale si vous disposez d’un centre de formation de taille moyenne ou d’un gros centre de formation.

Il est également possible de recourir à un accompagnement hybride afin de lier un accompagnement sur site et à distance.

Si vous souhaitez profiter d’une grande flexibilité, il est possible de demander un accompagnement intégralement à distance. Cela peut également réduire la durée de l’accompagnement. Pour plus de sécurité, un cloud sécurisé sera mis en place à votre entière disposition.

Vous disposez de différentes options pour effectuer votre accompagnement. Vous pouvez la choisir selon ce qui vous convient le mieux, car leur but commun est de vous mener vers l’obtention de votre certification Qualiopi.

Pour un accompagnement optimal, vous bénéficierez de l’apport d’experts de la formation professionnelle et d’une équipe de consultants à votre écoute.