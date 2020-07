Certificat de décès rendu public: Naya Rivera s’est noyée en quelques minutes

Pendant des jours, elle est recherchée, puis c’est une triste certitude: l’actrice de “Glee” Naya Rivera est morte, elle s’est noyée lors d’une promenade en bateau avec son petit fils, qui est resté indemne. Maintenant, le certificat de décès donne plus d’informations sur les circonstances de la tragédie.

L’actrice américaine Naya Rivera s’est noyée “en quelques minutes” selon son certificat de décès. Le document, cité par plusieurs médias américains, révèle également des détails supplémentaires.

En conséquence, l’autopsie a également révélé qu’il s’agissait d’un décès par accident sans autre cause ni influence. Il n’y avait pas non plus de maladies antérieures pertinentes à Rivera. Aucune trace de drogue ou d’alcool n’a été retrouvée dans son corps non plus.

Le document montre également que la star américaine a été enterrée vendredi dernier dans le célèbre “Forest Lawn Memorial Park” dans les collines d’Hollywood. Les tombes du comédien Stan Laurel, de l’acteur de “Fast & Furious” Paul Walker ou du leader de Motörhead Lemmy Kilmister se trouvent également au cimetière, par exemple.

Fils intact

Rivera a loué un bateau le 8 juillet pour emmener son fils de quatre ans sur le lac Piru dans la forêt nationale de Los Padres, comté de Ventura, en Californie. Lorsque le retour était en retard, le propriétaire a commencé à chercher la motomarine.

“Le fils de Naya a été retrouvé plus tard en train de dormir sur le bateau flottant dans une partie nord du lac”, a déclaré le shérif du comté de Ventura, Bill Ayub, lors d’une conférence de presse. “Le garçon portait un gilet de sauvetage lorsqu’il a été retrouvé et il était enveloppé dans une serviette.”

On pense que la mère et le fils nageaient ensemble avant que la tragédie ne se produise. Rivera avait probablement encore la force de mettre le garçon dans le bateau alors qu’elle ne pouvait pas se sauver.

Rechercher des jours

Au début, il n’y avait aucune trace de l’actrice. Une recherche intensive sur et dans le lac a commencé. Peu de temps après la découverte d’un corps dans le lac le 13 juillet, la police a déjà confirmé qu’il s’agissait du Rivera porté disparu.

Naya Rivera est devenue connue sous le nom de Santana Lopez dans la série télévisée “Glee” (2009-2015). Son fils est issu d’un mariage (2014-2018) avec Ryan Dorsey.