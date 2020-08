Certificat de contrôle de la pollution valide indispensable pour renouveler l’assurance automobile; pas nécessaire pour les réclamations: IRDAI

Tendance FP27 août 2020 13:12:10 IST

Note de l’éditeur: Cet article a été initialement publié le 26 août et a été republié avec une correction le 27 août pour refléter la clarification de l’IRDAI selon laquelle le certificat PUC était nécessaire pour le renouvellement de l’assurance automobile, mais pas pour les réclamations.

L’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) a notifié à toutes les compagnies d’assurance générales en Inde d’obtenir un certificat de pollution sous contrôle (PUC) valide pour les véhicules au moment du renouvellement de la police.

Selon un rapport par Loi en direct, l’IRDAI dans sa circulaire a conseillé aux fournisseurs d’assurance de ne pas renouveler la police d’assurance du véhicule sans que le propriétaire fournisse un certificat PUC valide conformément aux ordonnances de la Cour suprême de l’Inde.

UNE rapport par L’Indian Express a déclaré que si la validité du certificat PUC a expiré pendant le temps des accidents, les fournisseurs d’assurance ne couvriront aucun dommage. L’IRDAI a souligné que le permis de pollution est essentiel pour toutes les demandes et renouvellements, mais pas obligatoire pour les réclamations.

Auparavant, le tribunal suprême avait ordonné aux compagnies d’assurance de ne pas assurer un véhicule à moins qu’il ne dispose d’un certificat PUC valide à la date du renouvellement de la police d’assurance.

Selon le circulaire envoyée à tous les PDG et CMD des compagnies d’assurances générales, l’IRDAI a déclaré: «Le Central Pollution Control Board (CPCB) a fait part de ses préoccupations concernant l’état de conformité des directives susmentionnées de la Cour suprême de l’Inde dans la région de la capitale nationale de Delhi (Delhi NCR).

Il a demandé aux entreprises de veiller à ce que les instructions du tribunal soient suivies scrupuleusement, en mettant un accent particulier sur la conformité à Delhi – NCR.

Selon un rapport par Express indien, un certificat PUC confirme que les émissions des véhicules répondent aux normes antipollution. Les normes de pollution / niveaux d’émission sont stipulés pour tous les types de véhicules dans le pays.

Il s’agit d’un certificat qui est délivré aux propriétaires de véhicules après que le test confirme que les niveaux d’émission de leurs voitures se situent dans la limite de sécurité prescrite.

