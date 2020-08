Certificat avec une protection de 18%: Siemens avec une chance de 9%

L’action Siemens, qui est passée de 119 € à 59 € entre décembre 2019 et mars 2020, a presque doublé depuis son plus bas. Favorisée par l’environnement de marché favorable et l’annonce que le spin-off de Siemens Energy avait été bien accueilli par le marché, la part a fortement augmenté ces dernières semaines. Au cours des derniers jours, cependant, l’action a retourné une partie des bénéfices.

Siemens 108,12

Dans les dernières analyses d’experts, il est recommandé d’acheter des actions Siemens avec des objectifs de cours allant jusqu’à 140 euros (Deutsche Bank). Si l’action peut se développer de manière raisonnablement stable dans les prochains mois, un investissement dans des certificats bonus peut garantir des rendements élevés.

Idée d’investissement

Quiconque estime que l’action Siemens aura un potentiel de hausse supplémentaire après les récentes hausses de prix, mais qui souhaite également générer un rendement positif si le cours de l’action stagne ou baisse, pourrait envisager d’investir dans des certificats bonus avec un plafond.

En échange d’opportunités de rendement attrayantes avec des tampons de sécurité, les investisseurs en certificats doivent renoncer au potentiel de profit illimité de l’investissement en actions et des paiements de dividendes.

Comment ça fonctionne

Si l’action Siemens n’atteint jamais ou tombe en dessous de la barrière de 90 euros à la date de valorisation du certificat, le certificat de bonus avec plafond sera remboursé le 24 décembre 2020 avec le montant du bonus de 120 euros.

Les données clés

Pour le certificat de bonus BNP avec plafond (ISIN: DE000PH1EXX7) sur l’action Siemens, le niveau et le plafond du bonus sont de 120 euros. Le plafond définit le montant maximum de paiement du certificat. La barrière activée jusqu’au jour de l’évaluation (18 décembre 2020) est à 90 euros. Au cours de l’action Siemens de 109,80 EUR, les investisseurs ont pu acquérir le certificat à 110,29 EUR. L’achat du certificat est donc associé à presque les mêmes dépenses en capital que l’achat de l’action.

La chance

Étant donné que les investisseurs peuvent actuellement acheter le certificat à 110,29 €, cela permettra un rendement brut de 8,80% (24% par an) en cinq mois si le cours de l’action ne baisse jamais de 18,03% à 90 € ou moins à la date d’évaluation. .

Les risques

Si le cours de l’action Siemens atteint la barrière de 90 euros au jour de l’évaluation et que l’action est cotée en dessous du plafond du jour de l’évaluation, le certificat sera remboursé au cours de clôture de l’action Siemens déterminé le 18 décembre 2020. Si l’action est cotée en dessous de 109,80 EUR, le prix d’achat du certificat, l’investissement entraînera une perte.

Cet article ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions Siemens ou de produits de placement en actions Siemens et aucune responsabilité n’est assumée quant à l’exactitude des données.