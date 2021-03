Certains utilisateurs utilisent TikTok comme application de rencontre

TIC Tac est l’application de partage de vidéos la plus en vogue du moment, du moins chez les jeunes et les très jeunes. À l’intérieur, des contenus de toutes sortes se répandent de manière virale, des recettes vidéo aux danses, en passant par les défis créatifs et les nombres de magie ou de comédie. Cependant, certains utilisateurs de l’application l’utilisent dans un autre but depuis un certain temps maintenant: chercher une âme sœur ou au moins un partenaire pour un rendez-vous romantique – exactement comme ce serait sur des applications de rencontres comme Tinder.

Cnet a rassemblé les histoires de certains de ces célibataires à la recherche de camaraderie sur TikTok, mais les histoires ont toutes plusieurs traits en commun. L’application de partage vidéo est utilisée pour envoyer des messages vidéo à d’autres utilisateurs. Dans ces tiktok spéciaux, les protagonistes se décrivent en essayant de mettre en valeur leurs propres caractéristiques mieux et expliquer ce qu’ils recherchent dans l’éventuel partenaire: certains veulent connaître la femme ou l’homme de leur vie, d’autres doivent trouver un +1 pour une invitation à un mariage, d’autres espèrent simplement passer une bonne journée lorsque les restrictions anti-covid le permettent. Il ne manque pas non plus de ceux qui font un tiktok pour essayer de trouver un compagnon ou un compagnon pour leurs amis, c’est-à-dire en faisant en tant que sponsor.

Dans tous les cas l’espoir est clair: que les algorithmes de TikTok envoyer la vidéo réalisée parmi celles recommandées pour les utilisateurs, le faire devenir viral et donc le faire se retrouver sous les yeux d’un public aussi large que possible. Ceux qui répondent aux publicités vidéo le font généralement dans les commentaires ou en utilisant la fonction de duo de l’application – et à ce stade, l’auteur de la vidéo originale doit simplement contacter les prétendants pour comprendre si entre les deux il y a assez de chimie organiser une réunion. Le cas le plus frappant a été celui, en février, d’un véritable mariage célébré entre des internautes qui se sont rencontrés sur TikTok de cette manière.

