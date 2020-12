Certains tiktokers pensent que les oranges peuvent guérir les effets de Covid

Vers le haut TIC Tac celui des remèdes maison pour les problèmes de santé et de beauté représente un flux inépuisable de vidéos virales, même si cela dans le passé a créé de nombreux problèmes pour la plateforme. Parmi les dernières tendances qui se répandent dans l’application, il y en a une très particulière qui est intéressante ceux qui ont été affectés par Covid-19 et sont maintenant guéris ou en voie de guérison: brûler des oranges pour essayer de retrouver le sens du goût et celui de l’odorat.

L’idée est que carboniser des oranges sur une cuisinière et manger la pulpe encore chaude peut réactiver les facultés sensorielles des patients pour une sorte de effet de choc en raison de la saveur forte et particulière du plat bizarre. Le problème est que l’efficacité de la pratique n’a pas été prouvé de tout type d’étude clinique; cela n’a pas empêché des centaines de personnes de se filmer en train de tenter leur chance, tandis que les algorithmes de l’application ont aidé à terminer les clips sur les écrans de millions de smartphones.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les vidéos du remède se sont tellement répandues. En fait, l’agueusie et l’anosmie ne sont pas seulement deux des symptômes les plus reconnaissables d’une infection à Covid-19 en cours: ils représentent également effets à long terme que la maladie laisse derrière elle même une fois qu’elle est éradiquée. En bref, ceux qui en ont souffert peuvent avoir à vivre avec pendant des semaines ou – dans une moindre mesure – même des mois, c’est pourquoi le désir de se débarrasser d’un problème similaire le plus tôt possible est compréhensible.

Cependant, l’efficacité du traitement n’a pas du tout été prouvée. Une minorité de tiktokers a dit que ça marche, mais ça ne manque pas parmi eux qui attribue le résultat à une coïncidence. De ce point de vue, la science est du côté des sceptiques. Dans certaines thérapies de rééducation olfactive, des arômes puissants sont en fait utilisés pour aider les patients à retrouver leur odorat, mais ces traitements continuent de se poursuivre. pendant des semaines ou des mois, et une seule séance ne résoudra probablement pas le problème de la perte d’odeur et de goût. De plus, il n’est pas encore dit que ce type de thérapie puisse aider les patients en convalescence après Covid-19: la seule étude active à cet égard n’a pas encore donné de résultats concluants.