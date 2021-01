Certains joueurs de Hitman 3 rencontrent des trophées PS5, PS4 cassés

Eh bien, c’est typique, n’est-ce pas? Hitman 3 est le premier jeu de la trilogie actuelle à présenter un trophée Platine, mais le problème est qu’il est à la limite pour un certain nombre de personnes. Plusieurs des bibelots virtuels se rapportent à un défi qui consiste à découvrir chaque zone d’une carte donnée. La recherche de nouveaux emplacements vous récompense avec XP et votre progression sera suivie dans le coin supérieur droit de l’écran. De plus, vous pouvez afficher votre carte pour voir les zones que vous n’avez pas encore visitées.

Pour un nombre important de fans, cependant, ils constatent qu’il n’y a pas d’endroits non visités à trouver sur la carte – mais le défi (et, par la suite, Trophy) reste verrouillé. En fait, la seule façon de résoudre ce problème maintenant, semble-t-il, est de réinitialiser votre progression et de tout recommencer.

De toute évidence, ce n’est pas une voie que nous aimerions emprunter – nous avons déjà dû recommencer en raison de la façon dont l’utilitaire de transfert de progression est implémenté – nous avons donc tout croisé pour que IO Interactive déploie bientôt un correctif. De toute évidence, il n’y a rien de pire qu’un trophée bogué – espérons que le développeur danois est sur le cas.