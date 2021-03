Certains joueurs de Crash Bandicoot 4 ne peuvent pas passer à la version PS5

C’était d’abord Yakuza: Like a Dragon qui posait des problèmes de mise à niveau aux joueurs PlayStation 5, et maintenant c’est au tour de Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Bien que ce dernier problème ne semble pas être aussi répandu que celui qui a tourmenté la quête d’Ichiban Kasuga pour arriver sur PS5, certains fans du bandicoot sont actuellement incapables de passer à la version actuelle. Activision a reconnu le problème le Twitter, déclarant qu’il « enquête activement » sur la question.

Nous étudions activement un problème où certains joueurs rencontrent des problèmes pour mettre à niveau leur version de # Crash4 de PS4 à PS5. Restez à l’affût des mises à jour.– Assistance Activision (@ATVIAssist) 12 mars 2021

Nous sommes sûrs que le problème sera résolu pour tous dans les prochaines 24 heures, mais pour certains, l’attente pour jouer à Crash Bandicoot 4: It’s About Time à 60 images par seconde en 4K continue. En attendant, il y a toujours la critique 8/10 Push Square dont vous pourriez avoir une lecture, où nous parlons de la mise en œuvre PS5 du jeu.