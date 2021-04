Certains jeux PS3 ne prennent prétendument plus de correctifs

Selon un nouveau fil de discussion sur les profils PSN, une poignée de titres PlayStation 3 ne tirent plus de correctifs des serveurs Sony, ce qui signifie que les joueurs se retrouvent avec la version 1.0 et ne peuvent accéder aux améliorations post-lancement apportées par les mises à jour. Ces améliorations peuvent inclure la possibilité de jouer en ligne ou même de gagner des trophées, ainsi que le processus typique de résolution de bogues et la rationalisation de la façon dont chaque jeu se joue. La liste actuelle des titres PS3 affectés semble toucher des versions spécifiques au hasard, certains territoires étant toujours capables de télécharger des correctifs tandis que d’autres ne le peuvent pas.

Par exemple, les membres des profils PSN signalent que les versions européennes de Battlefield 4, Gran Turismo 5, SOCOM: Special Forces, Twisted Metal et White Knight Chronicles ne déclenchent plus automatiquement les mises à jour ou lorsque vous y êtes invité. La liste se poursuit avec Dead Nation, Ghostbusters: The Video Game et Need for Speed ​​Shift. Encore une fois, cela n’affecte que l’édition publiée dans les territoires de l’UE.

De l’autre côté de l’étang aux États-Unis, Dante’s Inferno, Need for Speed: The Run, SOCOM 4: US Navy Seals et Street Fighter III: 3rd Strike Online Edition ne prennent pas non plus de mises à jour. Il n’y a pas de croisement entre la liste des jeux PS3 concernés dans l’un ou l’autre territoire, donc cela semble être un problème régional. Il importe également que vous choisissiez de jouer aux jeux numériquement ou via un disque physique, cette dernière option constituant la majeure partie de la liste. Vous pouvez jeter un œil à tous les titres PS3 concernés ici, ou du moins à ceux qui ont été découverts jusqu’à présent.

L’inquiétude des communautés hardcore devient maintenant une question de savoir si ce problème s’étendra à d’autres jeux. Un tel exemple serait Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, qui a reçu une mise à jour essentielle après le lancement qui vous a permis d’installer le jeu en une seule fois au lieu d’attendre entre les chapitres. Nous devons supposer qu’il ne s’agit que d’une erreur de base de données qui sera corrigée rapidement à mesure que cette faille gagne du terrain, mais ce n’est pas le meilleur look pour Sony à l’approche de la fermeture du PS3 PS Store. Au fur et à mesure que les utilisateurs choisissent les versions numériques de certains titres, ils peuvent bien se retrouver avec la version de base 1.0 au lieu d’un jeu corrigé et entièrement mis à jour.

Avez-vous rencontré des problèmes avec des correctifs de jeu PS3 qui ne font actuellement pas partie de la liste? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.