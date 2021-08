Les fans répètent quotidiennement leur mécontentement face aux informations selon lesquelles le producteur exécutif de l’émission, Mike Richards, est en pourparlers pour devenir l’invité permanent de l’émission.

Variety a rapporté mercredi que Richards « est en négociations avancées avec Sony Pictures Television » pour le poste.

Richards a été la deuxième personne à remplir en tant qu’hôte invité cette saison, qui a présenté un casting tournant de personnes après la mort d’Alex Trebek, qui a accueilli plus de 8 000épisodes de « Jeopardy! ».

Bien que rien n’ait été confirmé, certains fans sur Twitter sont toujours en colère à l’idée que Richards prenne le relais.

« Les téléspectateurs de Jeopardy découvrent que Mike Richards est le nouvel hôte », quelqu’un sous-titré une capture d’un concurrent écrivant « Qu’est-ce que la douleur ? »

he was this season’s second guest host, and while he had his fans, he was not particularly well liked by the more diehard Jeopardy! community. meanwhile, there’s certainly some intrigue around the fact that he was involved, along with senior Sony leadership, in the host search

— Claire McNear (@clairemcnear) August 4, 2021