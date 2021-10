Certains fans pensent que Jake Paul pourrait combattre Tyson Fury

Paul lui-même – toujours l’auto-promoteur – l’a même commenté, tweetant : « Je pense que Tyson Fury aurait finalement gagné la chance de me combattre. »

« Il n’a pas besoin de mettre KO Tyson mais de frapper plus de coups. Jake Paul peut gagner avec une bonne défense et des contres. »

Il est encore très tôt dans la vie de combat de Jake Paul, et il devra d’abord battre quelques boxeurs réels s’il veut gravir les échelons.

Paul a récemment arrêté Tyron Woodley et – certes – a gagné un peu de respect de la part de certains coins du monde des combats, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre occuper le même air raréfié que Fury, son adversaire Wilder, ou Oleksandr Usyk, qui a remporté les trois autres ceintures d’Anthony Joshua le mois dernier.

Maintenant, il tentera sûrement de se battre avec Usyk ou le vainqueur d’un match revanche entre Usyk et Joshua.

L’Alabaman a refusé de serrer la main ou de montrer un quelconque respect mutuel avec Fury après le combat, bien qu’il ait partagé trois combats et 30 rounds de boxe brutale entre eux.

Par la suite, Fury a déclaré: « J’ai dit: » Bien joué. » Et il a dit : ‘Je ne veux pas montrer d’esprit sportif ou de respect.’ J’ai dit : ‘Pas de problème.’

« Pour être un combattant de haut niveau, vous devez faire preuve de courage et de respect et il ne pourrait pas le faire ce soir. Et c’est tout.