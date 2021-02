Certains fans de WandaVision viennent de découvrir qu’Elizabeth Olsen est la jeune sœur des jumeaux Olsen

Je suis désolé pourquoi personne ne m’a dit ça #ELIZABETHOLSEN AKA WANDA MAXIMOFF ELLE EST LA PLUS JEUNE SŒUR DE MARY KATE ET ASHLEY !!! JE ME SENS QUE CELA DEVRAIT ÊTRE PLUS LARGEMENT CONNU !!!

– Franky Rosenthal (@glowingstraw) 16 février 2021