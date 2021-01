Certains fans de Star Wars veulent vraiment Robert Downey Jr.en tant que Thrawn dans Ahsoka Disney + Series

Guerres des étoiles les fans veulent que Robert Downey Jr.présente le grand amiral Thrawn dans le prochain live-action Ahsoka séries. The Mandalorian La saison 2 a présenté au monde la version live-action d’Ahsoka Tano, qui était jouée par Rosario Dawson. Il a été révélé que Thrawn est toujours en vie et que le Jedi est sur sa piste, ce qui, selon beaucoup, constituera une grande partie de la série Disney + récemment annoncée. L’acteur Tony Stark pourrait-il être le bon choix pour donner vie à Thrawn?

J’ai donc entendu une rumeur selon laquelle Robert Downey Jr rejoindrait le #Guerres des étoiles univers .. si c’est vrai .. il y a un dieu et apparemment il joue peut-être ce type .. 🙏👌🏻 s’il vous plaît que ce soit vrai !!#StarWarsfan#TheMandolorianpic.twitter.com/RGLgVLPubR – LE QUARTIER DE LA GUERRE DES ÉTOILES (@StarQuarter) 5 janvier 2021

Un vieux tweet du sénateur élu Jon Ossoff posant des questions sur le grand amiral Thrawn dans la suite de la trilogie est devenu viral plus tôt dans la semaine. Beaucoup de Guerres des étoiles les fans espéraient que le méchant allait apparaître dans la trilogie, mais cela n’a pas fini par arriver. Heureusement, il semble que Ahsoka présentera le personnage, ce qui incite les fans à spéculer sur qui le jouera. Une rumeur qui a pris de l’ampleur est celle de Robert Downey Jr., et un fan est déjà allé de l’avant et a fait du fan art.

The Mandalorian La saison 2 a donné l’impression qu’Ahsoka Tano est toujours à la recherche d’Ezra Bridger, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé. Cela étant dit, le personnage apprend que Thrawn est toujours en vie et qu’elle le cherche. Jon Favreau a récemment révélé que Dave Filoni développe actuellement le Ahsoka série, et on peut facilement le voir ramener Thrawn et Bridger, ce qui serait énorme pour le hardcore Guerres des étoiles fans qui attendaient de voir des versions en direct de ces personnages.

Pour ce qui est de Robert Downey Jr. prendre le rôle de Thrawn, c’est vraiment une rumeur à ce stade. L’acteur n’a pas parlé des rumeurs et Lucasfilm ne les commentera probablement pas, que ce soit vrai ou non. Merci au succès de The Mandalorian, les acteurs sautent sur l’occasion de s’impliquer dans le Guerres des étoiles franchise, ce qui signifie qu’ils n’ont aucun problème à amener les gens à jouer même le plus petit personnage d’arrière-plan. Des sources sans nom affirment que RDJ est actuellement en pourparlers pour assumer le rôle de Thrawn, nous devrons donc simplement attendre de voir ce qui finira par se passer.

Il semble que le nom de Robert Downey Jr.apparaisse à peu près à chaque fois qu’un nouveau Guerres des étoiles le projet est en cours. C’est l’un des plus grands acteurs de la planète, alors c’est logique. Mais nous ne l’avons pas encore vu signer avec Lucasfilm, malgré les multiples rumeurs qui ont surgi au cours des dernières années. Il a du temps supplémentaire maintenant qu’il a fini de dépeindre Tony Stark dans l’univers cinématographique Marvel. Vous pouvez voir une image de ce à quoi RDJ pourrait ressembler en tant que Grand Amiral Thrawn ci-dessus, grâce au Twitter de Star Wars Quarter Compte.

BRO si Robert Downey jr obtient le rôle de Thrawn, je serai si heureux! – Chris (@ 1PunchMane) 6 janvier 2021

Je veux dire … mon premier choix serait Gary Oldman mais c’est plutôt bien aussi

Robert Downey Jr jouera le grand amiral Thrawn dans Star Wars TV de Disney … https://t.co/lYeA25WkbL – 𝒜𝓁𝒾 𝒮𝒶𝓃𝑔𝓊𝒾𝓈 (@AliSanguis) 6 janvier 2021

Les gars, les gars … Je sais qu’on parle beaucoup de Robert Downey Jr. jouant à Admiral Thrawn dans un nouveau #guerres des étoiles trilogie ou du moins dans la série Ahsoka. Mais viens. La droite #Thrawn a été juste devant nous tout le temps. pic.twitter.com/X3LopxU0J9 – Davey Slimmon (@daveyslimmon) 6 janvier 2021

Ils devraient jouer Robert Downey Jr. dans Star Wars. Il ferait un grand Grand Amiral Thrawn ou n’importe quel grand rôle de personnage. pic.twitter.com/GvFuejJA13 – Mitch 🌍✌🏻 (@WASDMitch) 4 janvier 2021

ainsi Robert Downey Jr.pourrait-il jouer un grand enfer de l’amiral Thrawn oui pic.twitter.com/DWeAlpANWo – george kennedy (@ georgek65239803) 5 janvier 2021

Je sais que cela ferait de moi une mauvaise personne si j’étais plus enthousiasmé par la possibilité que Robert Downey Jr. joue à l’amiral Thrawn que par les résultats du second tour du Sénat. Je sais que ce serait le cas. – Jay Wilburn (@AmongTheZombies) 6 janvier 2021

Putain de merde, @Robert Downey Jr comme Grand Admiral Thrawn ?! Je ne savais pas que je voulais ça jusqu’à maintenant. https://t.co/9qTLfDUbAg via @PNPDisneyPodcast – Matthew T. Price (@littletoyboat) 4 janvier 2021

Pourquoi y a-t-il une rumeur selon laquelle Robert Downey Jr. va jouer Thrawn à la télévision ou dans de nouveaux films (ou les deux)? pic.twitter.com/2acd65QlkZ – Frank Soldato (@SINATRAtheTANK) 6 janvier 2021

Thrawn tendance sur Twitter !!! Des rumeurs selon lesquelles Robert Downey Jr. serait choisi pour ce prochain rôle d’action en direct. @dave_filoni ne nous laisse pas tomber. Cast le doubleur original, Lars Mikkelsen. RDJ serait génial, mais donnez crédit à l’acteur original. Sa voix ajoute de la peur à son caractère. pic.twitter.com/DYkKp77um5 – Brandon Van Scoy (@SkizzleSkazzle) 6 janvier 2021

si robert downey jr joue thrawn catch me DEAD MF BC JE NE PEUX PAS LE MANIPULER – geai 🕷 (@anakinned) 5 janvier 2021

