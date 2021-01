Certains fans de James Bond soutiennent Bridgerton Star Regé-Jean Page comme le prochain 007

Grâce aux retards continus, le public se demande si nous verrons jamais la dernière sortie de Daniel Craig en tant que célèbre agent secret, James Bond, dans le prochain Pas le temps de mourir. Malgré le licenciement antérieur des producteurs, un autre acteur est actuellement courtisé pour reprendre le rôle une fois que Craig démissionne, un choix extérieur pour 007, celui de Bridgerton La star Regé-Jean Page, devient lentement un favori de la firme, avec une publication récente sur les réseaux sociaux taquinant l’idée.

« Régence, royauté. Secouée et remuée. »

Le message a été réalisé par Regé-Jean Page lui-même et présente l’acteur habillé à neuf et marchant avec confiance vers la caméra avant de lever un sourcil à la Roger Moore. Les fans de James Bond reconnaîtront bien sûr la deuxième partie de la légende, Page taquinant potentiellement ses aspirations d’espionnage.

À l’heure actuelle, Page a une cote de 20-1 pour être le prochain acteur à prendre le relais de 007, mais cela améliorera sans aucun doute la réaction des fans. « Je pense qu’ils devraient aligner Rege-Jean Page comme le prochain Bond », a déclaré l’un des suiveurs de l’acteur, avec un autre ajout: « Si Regé-Jean Page n’est pas vanté pour le rôle, faisons bouger ce bus de campagne. «

Page est actuellement en train de chauffer des écrans avec des regards fumants en tant que duc de Hastings dans la série Netflix Bridgerton. «Les huit frères et sœurs très unis de la famille Bridgerton recherchent l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne. Inspirés des romans à succès de Julia Quinn», lit-on dans le synopsis officiel. Alors que la série démontre amplement le charme et la désirabilité de l’acteur, les rôles précédents dans les goûts de Moteurs mortels prouver qu’il n’est pas étranger au genre d’action nécessaire lorsqu’il est aux services secrets de Sa Majesté.

Si le jeune britannique et zimbabwéen de 31 ans était choisi pour prendre la relève de l’espion martini-swigging, il serait le premier acteur d’origine mixte à jouer le rôle de la célèbre création d’Ian Fleming. Chaque lien cinématographique à ce jour a été joué par un homme blanc, la productrice Barbara Broccoli affirmant précédemment que le rôle de 007 est ouvert à un acteur de toute ethnie mais qu’il restera masculin. « Il peut être de n’importe quelle couleur, mais c’est un homme », a-t-elle déclaré l’année dernière.

Alors que nous restons dans les limbes en attendant la sortie de Pas le temps de mourir et se demandant qui sera le prochain à enfiler le smoking, un expert de James Bond a récemment exclu Homme d’acier star Henry Cavill en remplacement de 007. Le rédacteur en chef de l’International Journal of James Bond Studies, le Dr Ian Kinane, a déclaré que Cavill ne sera probablement jamais Bond car il est « trop ​​célèbre », tout en rejetant d’autres choix populaires pour le rôle tels que Idris Elba et Tom Hardy pour la même raison, mettant Page encore plus en lice.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge, Pas le temps de mourir reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond ayant maintenant quitté le service actif. Il est approché par Felix Leiter, son ami, et un officier de la CIA, qui fait appel à son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, James Bond doit affronter un danger que le monde n’a jamais vu auparavant. Pas le temps de mourir La sortie est actuellement prévue pour le 2 avril 2021.

Tout compte fait, les deux seules cases qu’un acteur potentiel de Bond doit cocher sont: ont-ils l’air bien dans un smoking et ont-ils l’air de pouvoir lancer One Punch? Dans ce cas, Regé-Jean Page est parfait. Cela nous vient grâce à Compte Twitter officiel de Regé-Jean Page.

Je pense qu’ils devraient aligner Rege-Jean Page comme le prochain Bond. Une série vraiment magnifique et tellement bon de voir Ruth Gemmell dans quelque chose aussi. Un casting craquant et juste de beaux costumes, une scénographie et une utilisation intelligente de chansons pop converties en période de régence. – Gill Jones (@ gsjuptonpark68) 28 décembre 2020

Je me rends compte que dire ça à propos de n’importe quel acteur britannique est la chose à faire mais je pouvais voir #Bridgerton Regé-Jean Page dans le rôle de James Bond. – Karita (@Grrita) 27 décembre 2020

Ils ont raté Regé -Jean Page dans la liste des 100 hommes les plus beaux 2020. Il pourrait être le nouveau James Bond … – cananga (@mecananga) 30 décembre 2020

J’ai regardé toute la série en une journée! Sort lié!

@ Rege-Jean Page ferait un excellent James Bond! – Carol Moss (@ chris4carol54) 28 décembre 2020

@Lucyspeed un addendum – ma femme a (ahem) Rege Jean Page comme le prochain James Bond … Pas mal mais je ne sais pas quoi @ Dene71 penserait … pic.twitter.com/rjZVm18XUj – PauliePaul (@ prettyretro72) 31 décembre 2020

De plus, Idris Elba est trop gros pour être le premier Bond noir. Ce devrait être EVIDEMMENT le duc de Hastings. Si Regé-Jean Page n’est pas vanté pour le rôle, faisons bouger ce bus de campagne. – Julia Raeside (@JNRaeside) 30 décembre 2020

Sujets: James Bond