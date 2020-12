Certains émulent des jeux PS2 sur Xbox Series X et S grâce au mode développeur

Les nouvelles Xbox Series X et S se distinguent entre autres par leur rétrocompatibilité totale avec les générations précédentes de console Microsoft. Ce à quoi on ne s’attendait pas, c’est qu’il serait également compatible avec les jeux vidéo des précédentes consoles Sony. Plus ou moins. Avec des modifications mineures, les développeurs parviennent à exécuter émulation de jeux PS2 et d’autres consoles sur les nouvelles Xbox Series X et S.





Tout a à voir avec RetroArch, un système capable d’émuler différentes consoles. Parmi eux, et grâce au noyau PCSX2, vous pouvez émuler l’ancienne et mythique Sony PlayStation 2. Quelque chose que même pas Sony sur sa PlayStation 5 fait actuellement. En fait, la PS5 ne vous permet de jouer qu’à des jeux PS4 et avec certaines limitations. La Xbox Series X semble être venue à la rescousse.

Mode développeur sur Xbox Series X et S

Les nouvelles consoles de Microsoft ont un méthode qui permet de s’exécuter en mode développeur. Dans ce mode, il est possible d’ajouter le logiciel d’émulation comme s’il s’agissait d’une application Windows universelle (UWA). Avec RetroArch sur la console, le reste est un jeu d’enfant, il vous suffit d’émuler le cœur de la PS2 et d’ouvrir les jeux dessus.

Le point à noter ici est que vous devez payer des frais pour la licence de développeur Microsoft. Il n’est pas facile de faire tout le processus. Avec la licence achetée, vous devez télécharger une application à partir du Microsoft Store qui active la licence sur la console, puis transférer les fichiers UWA RetroArch vers la console. En outre, limité aux jeux vidéo d’environ 2 Go en raison des limites imposées par Microsoft.

Gardez à l’esprit que Microsoft ne prend pas officiellement en charge ce type d’émulation, il ne serait donc pas étrange qu’une mise à jour de firmware bloquer ces types d’actions à l’avenir. En tout cas, pour le moment, il semble fonctionner plus que décemment d’exécuter des jeux vidéo PS2.

Interface RetroArch sur Xbox Series X. Via Arstechnica.

En plus d’utiliser le mode développeur, d’autres alternatives ont commencé à apparaître pour exécuter RetroArch et par conséquent des jeux émulés sur la Xbox Series X et S. Depuis ArsTechnica, ils commentent une application qui exécute RetroArch et peut être téléchargée directement depuis la boutique Xbox. Bien sûr, disponible pour le moment en privé et sur invitation. Une fois de plus, il sent la fine ligne de ce que Microsoft fait et ne permet pas de faire avec sa console.

