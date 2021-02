Certains employés d’Amazon ont été contraints d’accepter des quarts de nuit de 10 heures

La pandémie de coronavirus a contraint des millions de travailleurs à rentrer chez eux dans le monde, c’est pourquoi il est compréhensible que ceux qui ont encore un emploi soient fermement résolus à le garder. Au milieu de cette situation d’urgence Amazone cependant, il demande à certains employés de choisir parmi un nouvel ensemble de Quart de nuit de 10 heures et la perte d’emploi.

La plainte provenait de Motherboard, qui a recueilli des témoignages d’employés de l’Amazon Delivery Station DCH1 – un grand centre de tri à Chicago. L’usine est sur le point de fermer et les employés ont reçu le possibilité de transfert dans un nouvel entrepôt dans la même zone, où ils seront toutefois soumis à des quarts de travail particulièrement stressants non seulement du point de vue de la quantité d’heures travaillées, mais aussi de celui de la plage horaire. Les nouvelles équipes sont en effet prévues pour commencer à une heure vingt et un et se terminer à dix à douze; depuis la fermeture de l’ancien bureau, les travailleurs ils n’ont pratiquement pas le choix différent que d’accepter de nouveaux quarts de travail avec un déménagement ou de perdre votre emploi.

Un représentant des employés du bureau impliqué dans la réorganisation s’est plaint que l’imposition de ces changements est « cruelle et contraire à toute valeur de responsabilité d’entreprise orientée vers le bien-être de la famille »; les nouveaux quarts de travail ont été définis comme impossibles par les travailleurs, en particulier précisément pour qui a de la famille: les mères et les pères, et toute personne qui doit s’occuper de parents ou de parents âgés le matin – en particulier au milieu d’une pandémie.

D’une part, ce n’est pas la première fois que les employés d’Amazon se plaignent de conditions de travail trop dures ou dangereuses, et selon Motherboard, des équipes de nuit de 10 heures ont été mises en place pour accroître l’efficacité des opérations sur le lieu de travail. D’un autre côté, ce qui heurte la réorganisation, c’est le fait qu’Amazon peut déjà se vanter de bénéfices comme aucune main dans l’histoire de l’entreprise, précisément à cause de la pandémie de coronavirus. Ces derniers mois, la distanciation sociale a en effet conduit des millions de personnes à découvrir Amazon ou à préférer l’entreprise aux achats dans les magasins physiques. Au dernier trimestre 2020, le groupe a dépassé pour la première fois son quota 100 milliards de dollars de revenus.

