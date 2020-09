Certains des numéros les plus curieux de la Classe S W223

W222 (2013-2020) – prédécesseur du Mercedes-Benz Classe S W223 vendu plus de 500 mille unités. Plus d’un tiers est allé en Chine (âge moyen des clients chinois: 40 ans, le plus jeune de tous). 9 Classe S sur 10 vendues dans le monde correspondaient à la version longue.

À propos de la Classe S W223:

0,22 – l’un des coefficients aérodynamiques les plus bas de l’industrie.

Durabilité: 98 kilogrammes – composants avec des matériaux pour conserver les ressources; 40 kilogrammes – composants avec matières premières renouvelables; 120 – composants avec des matériaux recyclés.

E-ACTIVE BODY CONTROL – suspension ajustée 1000x / s. Pouvez-vous monter le corps 8 cm en dixièmes de seconde, en cas de collision latérale imminente.

Plus de 2,6 millions de pixels – Résolution DIGITAL LIGHT.

MBUX – 50% plus puissant. “Hey Mercedes” prend en charge 27 langues.

64% plus élevé – L’écran OLED central mesure 239,06 mm x 218,8 mm.

77 pouces – moniteur correspondant à l’affichage tête haute avec réalité augmentée.

Siège avant – jusqu’à 19 moteurs: 8 pour le réglage, 4 pour le massage, 5 pour la ventilation, 1 pour le soutien lombaire et 1 pour le recul du moniteur. Micro-perçage réalisé par un nouvel outil de 16 000 aiguilles.

Top système audio Burmeister – 31 haut-parleurs et 8 excitateurs.

20 moteurs pas à pas (climatisation 4 zones) – contrôle de température et distribution d’air.

À propos 250 LED – un pour chaque 1,6 cm de fibre optique dans le système d’éclairage d’ambiance actif.

