Certaines théories de fans de WandaVision sont incroyablement précises tease Paul Bettany

WandaVision Star Paul Bettany dit que certaines des théories des fans sont « incroyablement précises ». La série, qui vient de lancer son 6ème épisode, continue son mystère à combustion lente. Les fans de Marvel Cinematic Universe ont partagé des théories en attendant un nouvel épisode chaque semaine, certains se révélant déjà vrais. Cela étant dit, il est difficile de savoir si quelqu’un a réellement compris exactement ce qui se passe actuellement et comment tout cela prendra fin dans quelques semaines.

Dans une nouvelle interview, Paul Bettany a exprimé son admiration pour les fans inconditionnels de MCU. Bettany est impliqué dans la franchise depuis un certain temps maintenant, et Vision est un personnage préféré des fans. Alors que certaines théories de fans de MCU au fil des ans se sont avérées dingues, ou tout simplement loin de la vérité, il semble que certains fans se soient rapprochés de résoudre les mystères de WandaVision. Explique Bettany.

« J’adore être diffusé auprès des fans … Et j’aime à quel point ils sont frustrés de ne pas pouvoir tout voir en un seul correctif. J’adore lire leurs théories sur ce qui pourrait arriver. Et certaines d’entre elles sont incroyablement précises. , en fait. Je n’arrête pas de penser: ‘Marvel devrait donner un travail à cette personne.’ «

Beaucoup de fans de MCU, comme certains Guerres des étoiles fans, sont toujours mécontents que Disney + et Marvel Studios n’aient pas seulement sorti tous les WandaVision en une fois, comme la stratégie de sortie de Netflix. Alors que certains sont contrariés de devoir attendre, il y en a plus que quelques-uns qui aiment avoir quelque chose à espérer tout en discutant de l’épisode précédent au cours d’une semaine. Paul Bettany a ajouté: « Cela a été très amusant de les regarder vivre ça. Je veux dire, je sais qu’ils attendent depuis longtemps. »

On a demandé à Paul Bettany si oui ou non lui et le reste de la WandaVision le casting savait ce qui allait se passer dès le début. Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé ce qui allait se passer lorsque les acteurs se sont inscrits. « Le discours de Kevin Feige était très abstrait et beaucoup plus sur les sentiments et [what the] grandes, grandes idées [were] sur-et, en effet, sur les sitcoms « , dit Bettany. » Mais oui, très tôt, j’ai compris où c’était. Je savais où ça allait. Et c’était toujours passionnant. »Bettany n’a pas révélé à quel point l’histoire que lui et le reste de la distribution avait racontée avait été racontée, mais il semble qu’ils avaient au moins le plan de base.

Quant aux fans de MCU qui regardent WandaVision une fois par semaine maintenant, Paul Bettany le compare au jour de Noël. « On a l’impression d’être le jour de Noël tous les vendredis. On voit les réactions des gens et des trucs, vous savez, les réactions des vrais gens. Je ne lis pas les critiques. Mais c’est très agréable de voir les réactions des fans », dit l’acteur. Quant à savoir si Vision a un avenir dans le MCU, cela n’est pas clair, bien que Bettany pensait avec certitude qu’il avait déjà été congédié, donc tout est possible pour le moment. L’interview avec Paul Bettany a été initialement menée par le site officiel de Marvel.

