« Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles »: quel est le message qui apparaît sur Instagram et Messenger

Pendant ces heures, les utilisateurs européens de plateformes de messagerie liées à Facebook et Instagram consultent un avis inhabituel. Dans l’application et le site Web de Messager et dieux Messages directs Instagram en fait, un texte est apparu qui se lit comme suit: « Certaines fonctions ne sont pas disponibles », suivi d’une explication assez générale: « La raison est qu’il faut respecter les nouvelles règles relatives aux services de messagerie en Europe ». Le message se termine en déclarant que le groupe travaille pour faire fonctions désactivées bientôt disponible. Facebook n’a pas fourni d’explications supplémentaires aux utilisateurs des plates-formes concernées, mais à partir des rapports en ligne et des informations techniques diffusés aux entreprises et aux développeurs, il est possible de savoir quelles fonctions sont réellement désactivées.

Ce qui ne fonctionne plus sur Messenger et Instagram

La fonctionnalité de base des deux plates-formes de messagerie reste intacte: les utilisateurs pourront continuer à échanger des messages texte et ils continueront d’être livrés comme d’habitude. Selon ce qui est rapporté dans les pages de support dédiées aux développeurs et aux entreprises, les restrictions concernent principalement ces sujets, à savoir les créateurs, les influenceurs et les entreprises en contact avec les utilisateurs via leurs propres pages, il développeurs qui utilisent le chat Messenger comme service intégré sur leur site Web.

Pour ces sujets, il sera impossible d’interagir avec les utilisateurs et les clients (et vice versa) en utilisant la plupart des contenus multimédias: pièces jointes telles que fichiers audio, vidéo et documents la barrière artificielle imposée par le réseau social ne passera pas, tout comme les galeries mais aussi les boutons et menus de navigation que certains chatbot utilisez pour faciliter l’interaction des utilisateurs avec les entreprises représentées dans le chat. En substance, les catalogues, les reçus de paiement et les systèmes de navigation automatisés que certains magasins et entreprises commencent à utiliser pour faciliter les achats en ligne sur les canaux Facebook finiront par être bloqués.

En bref, les limitations ne devraient pas concerner les conversations normales entre utilisateurs ordinaires, mais mettre un terme à l’ambition de Facebook de devenir un intermédiaire pour la vente de biens et services. Tant que le groupe ne se conformera pas aux dernières normes européennes de confidentialité, ses discussions professionnelles perdront de nombreuses fonctionnalités qui les rendaient attrayantes pour les entreprises.