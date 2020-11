Certaines des caractéristiques vedettes du prochain Xiaomi Mi 11 sont filtrées

Le Xiaomi Mi 11 pourrait avoir un appareil photo de 50 mégapixels et un HDR basé sur l’intelligence artificielle, parmi de nombreuses autres améliorations.

Nous avons déjà vu leurs premières images réelles supposées, et maintenant nous connaissons enfin plus de détails sur les nouvelles Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro que la société chinoise envisage de présenter au cours des premiers mois de l’année prochaine.

Et c’est que plusieurs fuites de sources chinoises ont détaillé le caractéristiques du Mi 11 qu’ont à voir avec votre caméra et son écran, indiquant très clairement que, pour une autre année, Xiaomi fera tout son possible avec sa nouvelle paire de produits phares.

Écran 120 Hz et appareil photo 50 mégapixels dans le Xiaomi Mi 11

La première des deux fuites fait référence au Écran Xiaomi Mi 11.

Apparemment, Xiaomi aurait parié sur un panneau bien supérieur au Mi 10 Pro actuel, grâce à un Résolution Quad HD + ajoutée à un taux de rafraîchissement de 120 Hertz.

En ce sens, en outre, Xiaomi intégrera le caméra frontale dans un trou en haut à gauche du panneau, et le verre qui protège l’écran sera légèrement courbé sur ses côtés.

Xiaomi a également une idée de soutenir l’écran avec différents fonctions pour améliorer la qualité d’image, comme le support MEMC capable de mettre à l’échelle le contenu avec un taux de cadres réduit pour donner l’impression d’être plus fluide. De plus, une option de transformation du contenu SDR en HDR en temps réel.

D’autre part, la même source assure que le système photographique de l’appareil aurait beaucoup évolué par rapport à celui du modèle actuel de la série Mi.

Et c’est que cette année, le capteur principal aurait une résolution de 50 mégapixels qui sera soutenu par un Téléobjectif 12 mégapixels.

Au-delà de cela, et l’inclusion de Processeur Qualcomm SNapdragon 875 dans le duo Mi 11, On ne sait pas grand-chose d’autre sur ces deux terminaux que Xiaomi prévoit d’annoncer début 2021. Quoi qu’il en soit, les fuites voyagent rapidement et nous n’excluons pas de continuer à apprendre de nouvelles données sur les téléphones dans les prochains jours.

