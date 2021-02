Certaines chambres du Clubhouse ont été piratées: l’audio est accessible à tous

Le réseau social Pavillon continue de conquérir un nombre toujours croissant d’utilisateurs grâce à sa particularité: la possibilité d’interagir uniquement dans le cadre de conversations audio en direct dans des salles virtuelles. La plate-forme est née il y a près d’un an mais n’a commencé à réussir que récemment, et maintenant qu’elle est sous les projecteurs, elle commence à montrer des défauts et des problèmes potentiels de plusieurs points de vue. La vie privée est l’une des plus graves et continue de soulever des objections; Selon Bloomberg, un utilisateur du Clubhouse a récemment trouvé un moyen de répliquer le flux audio généré à l’intérieur des salles également en dehors de l’application, permettant à quiconque d’écouter des conversations potentiellement confidentielles avec un nombre limité de participants.

L’utilisateur en question a découvert un moyen de accéder au flux brut de données audio généré à l’intérieur des salles – c’est-à-dire l’ensemble de l’audio transmis par les utilisateurs qui en font partie – et le canalise vers une autre destination en ligne. En tant que destination, l’utilisateur a choisi son site Web, partageant essentiellement son compte avec tous les visiteurs, qu’ils aient ou non un profil sur Clubhouse. Il n’est pas difficile d’imaginer pourquoi cela pourrait être un problème: qui interagit dans une pièce ne peut pas vraiment savoir si derrière un profil le propriétaire légitime est vraiment caché ou si ce dernier sert d’intermédiaire pour que d’autres personnes écoutent L’exportation de l’audio à l’extérieur du Clubhouse vous permet également de l’enregistrer et répliquez-le plus facilement que ce qu’il est possible de faire depuis l’application.

Les gestionnaires ont confirmé l’existence du problème en prétendant l’avoir déjà résolu et en ajoutant que la violation ne doit pas être considérée comme une véritable attaque de pirate informatique, mais comme une violation des conditions d’utilisation le service similaire aux sites Web qui copient systématiquement le contenu de Twitter et d’autres réseaux sociaux; avec d’autres moyens plus ou moins sophistiqués, il sera possible de continuer à rendre publiques les conversations tenues au sein du Clubhouse (comme c’est déjà le cas sur YouTube et d’autres plateformes). Le problème est que Clubhouse n’est pas comme les autres médias sociaux basés sur la publication de contenu, au contraire: il fonde une partie de son charme sur le fait que les conversations qu’il contient sont éphémères et à la portée de groupes de personnes sélectionnés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂