Cercle Twitter : les questions et réponses les plus importantes sur la nouvelle fonction

La fonctionnalité en est encore à ses débuts et n’est disponible que pour un nombre limité d’utilisateurs. Twitter Circle est actuellement disponible pour certains utilisateurs à essayer sur l’application Twitter pour iOS et Android, et sur Twitter.com. Vous pouvez voir si vous pouvez déjà utiliser Twitter Circle lorsque vous créez un nouveau tweet. Vous avez la possibilité de créer directement un cercle Twitter.

Comment créer un cercle Twitter



Avant la première utilisation, la fenêtre d’information attend avec une courte introduction.



Image : © Twitter 2022



Créez un nouveau tweet comme d’habitude : si Twitter Circle est disponible, vous serez informé de la nouvelle option via une fenêtre de message. Maintenant, vous ajoutez jusqu’à 150 personnes qui forment votre cercle Twitter. Twitter suggère automatiquement les personnes que vous suivez déjà.

Vous l’ajoutez simplement en cliquant sur « Ajouter ». Vous pouvez également trouver des personnes à l’aide de la fonction de recherche, que vous pouvez ajouter à votre groupe de personnes sélectionné. Lorsque votre tweet est prêt à être envoyé, sélectionnez tous les destinataires ou votre cercle Twitter que vous venez de créer.

Si vous envoyez un tweet à votre cercle Twitter, seuls les membres peuvent lire votre message. Ils ne peuvent pas partager ou retweeter votre tweet, vous avez donc un contrôle total sur qui voit votre contenu.

Puis-je avoir plusieurs cercles Twitter ?

Non, vous ne pouvez avoir qu’un seul cercle Twitter avec un maximum de 150 utilisateurs à la fois. Cependant, vous pouvez modifier votre cercle à tout moment, ajouter des personnes et les supprimer à nouveau.