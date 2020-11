Ceraadi Are The Roc Nation Sister Duo fusionnant hip-hop et R&B

La scène R&B change. Une nouvelle génération d’artistes se présente, et alors que de nombreux fans du genre réclament les jours où les succès des années 1990 ont envahi les palmarès, ce qui a émergé dans la scène a été des mélodies louables. Les artistes repoussent les limites des attentes de ce à quoi devrait ressembler le R&B, surtout lorsqu’il est fusionné avec le Hip Hop, et Ceraadi est à la pointe de la nouvelle vague. Le duo est composé des sœurs Emaza et Saiyr, qui sont depuis longtemps des stars des médias sociaux, qui ont d’abord lancé leur carrière sur YouTube. Après avoir développé une formidable base de fans, il était temps pour les femmes de se déployer et de tester l’industrie de la musique, et il ne leur fallut pas longtemps pour capter l’attention de Jay-Z et de son équipe à Roc Nation.

Il semble que Ceraadi a embrassé un certain nombre de nouveaux départs au fil des ans. Leur voyage a commencé à Cedar Rapids, dans l’Iowa, avant que leur famille ne les ramasse et ne fasse le long voyage vers la Californie. Ce n’était pas facile; l’argent manquait et l’avenir était incertain, mais ils se sont finalement installés à South Central, à Los Angeles, où Emaza et Saiyr se sont tournés vers YouTube pour échapper à leur réalité. Leur mère, qui porte également plusieurs chapeaux car elle est également leur manager, a été le fondement de la carrière de Ceraadi. Selon les sœurs, elles sont capables de faire fonctionner leur emploi du temps chargé grâce à l’aide de leur mère.

« Notre mère est notre manager et elle est un Gémeaux. Elle est un homme à tout faire », nous a dit Saiyr lorsque nous avons récemment discuté avec Ceraadi. « [She] nous a aidés à poursuivre nos rêves et à nous amener à des auditions. »Emaza est intervenu et a ajouté:« Avoir une bonne base, je pense, c’est ce qui nous aide [as well]. «



Amy Sussman / Intermittent / Getty Images

Ils ont peut-être été sous les projecteurs des médias sociaux pendant un certain temps, mais Ceraadi est une nouvelle équipe de R & B-Hip Hop sur la scène. Ils ont signé avec Roc Nation en 2019 et en août de cette année-là, ils ont abandonné leurs débuts sur cinq titres, Playlist de Ceraadi. Le 23 octobre, il y a un peu plus d’une semaine, le duo est revenu avec son deuxième projet, #GRWM (Préparez-vous avec moi), un EP plein de « bops », comme le disait Ceraadi. Ils sont connus pour fusionner le R&B et le hip-hop pour créer leurs propres «vibes de déesse» animées, alors nous voulions savoir ce que les fans pouvaient s’attendre à entendre d’eux sur leur dernier projet.

« Certainement plus de disques R&B… C’est beaucoup, tu sais, c’est du temps féminin en ce moment », a déclaré Emaza avec un sourire. « Que votre bébé vous ait dérangé et que vous deviez leur dire, sortez mon visage avec ça, c’est vraiment juste de posséder qui nous sommes en tant que femmes. Nous possédons ça! » Elle a ajouté: «C’est plus mature que le dernier projet et nous sommes tellement excités. C’est la musique dont l’industrie a besoin depuis un certain temps, en particulier de la part d’un groupe … Nous sommes influencés par beaucoup de hip-hop de la côte est, donc vous pouvez certainement l’entendre. «

Il y a eu de nombreuses conversations sur l’état actuel du R&B alors que les gens débattaient de l’impact du genre dans la culture musicale actuelle. Les dames de Ceraadi estiment qu’il faut tenir compte de la croissance car aucun son d’aucun genre n’est resté fidèle à sa forme d’art originale. « Quand il s’agit de nouveaux artistes, tout le monde a ses favoris et ils s’y tiennent », a déclaré Saiyr. « Ne le frappez pas avant de l’essayer. Soyez ouvert. »

« Comme, comment le hip hop a évolué. Ce n’est littéralement plus comme avant. Je pense que les gens doivent faire de même pour le R&B », a ajouté Emaza. « J’ai vraiment l’impression que le R&B a une racine plus forte, cependant … Je pense que les gens devraient être plus ouverts au nouveau R&B. Le R&B est plus un genre traditionnel et le Hip Hop est plus expérimental. »

Emaza a comparé l’industrie de la musique à Instagram, en mentionnant que, tout comme le réseau de médias sociaux a un algorithme, l’industrie en a aussi. Lorsqu’on leur a demandé si elles se sentaient jamais obligées de produire régulièrement de la nouvelle musique, les deux femmes n’ont pas hésité avec leurs réponses. « Nous essayons de nous imposer en tant qu’artistes passant de YouTube à l’art, [so] vous devez faire sortir de la musique « , a déclaré Emaza. » Mais nous pouvons gérer la pression. Le processus de tout cela, nous sommes prêts à partir. «

« Nous souhaitons cependant que lorsque nous enregistrons, nous ayons assez de temps pour nous asseoir et nous concentrer sur notre créativité », a ajouté Saiyr, mentionnant que le fait d’être dans une « crise de temps » peut déséquilibrer les choses. Pourtant, avec #GRWM, ils ont veillé à ce que chaque morceau soit conçu à la perfection. « Je pense qu’avec ce projet, tout le monde va se réveiller et voir Ceraadi, et les gens en voudront plus », a déclaré Emaza.

Et leurs fans ont certainement harcelé la paire pour plus. Avec 1,3 million d’abonnés sur YouTube et 1,8 abonnés sur Instagram, Ceraadi a réussi à acquérir une base de fans solide et dévouée avec seulement quelques EP à leur actif. Au cours de notre conversation, il est évident qu’ils sont sincèrement reconnaissants envers les personnes qui continuent de soutenir leurs efforts artistiques, mais il est inévitable qu’avec cette notoriété, tous les adeptes ne soient pas amicaux.

Comme beaucoup d’autres, Ceraadi a reçu leur part de négativité, mais ils ne permettent pas aux opposants de les mettre hors de leur chemin. « Nous sommes des êtres humains à la fin de la journée. Nous avons des sentiments. Nous avons des émotions », nous a dit Saiyr, habituellement chipper, d’un ton sérieux. « Une fois que vous atteignez un certain nombre de followers, les gens oublient que vous êtes un être humain. Ils s’attendent à ce que vous soyez super fort comme, ‘Vous vous êtes inscrit pour ça, vous devriez pouvoir nous amener à vous critiquer ou à vous intimider. «Ce n’est pas que des paillettes et du glamour, car ils continuent de travailler dur pour gagner le respect des fans et de leurs pairs.

«Nous, les femmes, pouvons faire ce que nous voulons. Nous ne devrions pas être catégorisées», a déclaré Saiyr. « Plus de pouvoir pour nous, les femmes qui possédons notre sexualité. » Elle a également admis qu’on leur avait dit que s’ils étaient un peu plus sexuels avec leur contenu lyrique, ils seraient plus avancés dans leur carrière. Ce n’est peut-être pas la voie qu’ils veulent emprunter, mais ils ne méprisent pas les femmes qui choisissent d’occuper cet espace. « Je suis rockin ‘! » S’exclama Saiyr en riant. « Mais nous pouvons faire tout ce que nous voulons. »

Eh bien, peut-être pas peu importe. Les artistes sont de grands fans de la scène musicale des années 1990, une époque où ils ont dit qu’ils admiraient à la fois les airs et la volonté des artistes de se connecter avec leurs collègues créateurs. « J’ai l’impression qu’à l’époque, les gens collaboraient parce qu’ils adoraient la musique », a déclaré Emaza. « J’ai l’impression que maintenant, tout tourne autour du battage médiatique et c’est un concours de popularité. »

Leon Bennett / Getty Images

Saiyr était d’accord. «À cause des médias sociaux aussi», dit-elle. « Tout a un horodatage et un crunch sur tout. Je souhaite aux gens [could] travailler ensemble. Nous avons demandé une collaboration et ils ont laissé ce message en lecture. »Les deux sœurs ont ri au souvenir.

Alors que Ceraadi avance – et attend cette collaboration de rêve avec SWV – ils profitent de leur dernier EP #GRWM avec leurs partisans tout en continuant à représenter l’autonomisation des femmes. « J’ai l’impression que notre contenu pour notre EP, ce sont juste des messages différents pour les femmes. J’ai l’impression que nous sommes des cobayes. Les gens commencent tout juste à le comprendre », a déclaré Emaza. « Ils ont l’impression que vous devez avoir un homme cosigner pour vous … et c’est comme, non. «

Assurez-vous de diffuser #GRWM par Ceraadi ci-dessous, et regardez le clip vidéo de leur single « Favorite » ci-dessus.