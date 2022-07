Century: Age Of Ashes, une version PlayStation sur Slaying Dragons, subira un retard

La sortie PS5 et PS4 de Century: Age of Ashes, un jeu de bataille de dragons gratuit, a été reportée à demain.

Playing, un développeur de jeux basé à Bordeaux, a concédé dans un message que cela nécessite juste plus de temps, mais a insisté pour que le jeu soit lancé. Playstation est toujours son objectif premier. Mais, il n’a pas fourni de date de remplacement.

Toutes mes excuses d’abord. Certains d’entre vous peuvent se demander pourquoi il y a une attente si proche de la sortie ; de plus amples informations sont fournies ci-dessous.

Sortir un jeu plus tard que prévu n’est jamais amusant, surtout quand on sait que de nombreux utilisateurs préfèrent utiliser les plateformes PlayStation, et Century : Age of Ashes atteindra probablement un tournant à ce stade.

C’est un défi difficile d’obtenir la certification sur PlayStation – ce que nous appelons « l’or » peu de temps après la Xbox Une sortie et l’introduction de la première saison, A Shadow Over Skeld. Par conséquent, nous aurons besoin d’un peu de temps supplémentaire pour nous assurer que nous répondons aux exigences d’expédition sur ces deux plateformes.

Steve a déclaré: « Globalement, je me suis retrouvé déçu dans Century: Age of Ashes », dans notre évaluation du jeu. Bien que la présentation du jeu central PvP F2P soit assez bonne, rien d’autre ne le distingue vraiment.

Les jeux sont simples et répétitifs, et comme la mise à niveau prend si longtemps, il semble probable qu’ils inciteront à dépenser de l’argent réel pour des améliorations esthétiques.

Cela semblait initialement être le jeu que mon moi d’adolescent avait imaginé, mais comme la plupart des fantasmes d’adolescent, cela provoque principalement des poignets douloureux et un sentiment de culpabilité et de regret.

Century : Age of Ashes est d’abord sorti sur Steam le 2 décembre 2021, puis le 10 mars 2022, il est arrivé sur les consoles Xbox Series, puis le 12 juillet, cette année, il est apparu sur Xbox One. En outre, une version pour les appareils mobiles est en cours de développement.