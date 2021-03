Centre hospitalier de Bellevue, l’hôpital de la vraie vie derrière « New Amsterdam »

« New Amsterdam», Dans une nomenclature à la première colonie à New York. C’était le nom de la nouvelle série médicale en NBC qui se concentre sur un hôpital public fictif à Manhattan. Dans la série, cet hôpital remplace le véritable hôpital Bellevue, qui est le plus ancien hôpital public d’Amérique, avec son nouveau directeur, le Dr Max Goodwin.

Goodwin Elle a toujours eu l’intention de faire bouger les choses, mais elle a ses propres démons à combattre, y compris un cancer de la gorge et un enfant sur le chemin. Le plâtre est complété par d’autres médecins de l’hôpital, le médecin urgentiste Dr Lauren Bloom, la Dr Floyd Reynolds, la Dr. Helen Shape, le psychiatre Dr Iggy Frome et le Dr Vijay Kapoor.

La série est basée sur les mémoires « Douze patients: la vie et la mort à l’hôpital Bellevue » de Eric Mannheimer, qui a été directeur médical de Bellevue depuis plus de treize ans. Dans son histoire, plus efficacement, il réfléchit vraiment à l’éthique et aux conséquences de nos actions.

« New Amsterdam« Il a été un grand succès auprès du public dans de nombreux pays du monde, qui a également reçu d’excellentes critiques dans les médias. Au fur et à mesure que la série progresse, la scène de l’histoire de la Hôpital Bellevue réel dans ceux de l’établissement dans lequel la série est basée. Continuez à lire et découvrez l’histoire derrière le Bellevue.

L’HÔPITAL ROYAL DERRIÈRE «NEW AMSTERDAM»

L’hôpital est composé de 25 étages qui abritent plus de 800 lits d’hospitalisation. (Photo: Benjamin Waldman)

Le lieu de tournage le plus mémorable de la série « Nouvel Amsterdam » C’est le hall principal de la Hôpital Bellevue dans 462, première avenue, qui comprend la façade d’origine du bâtiment en brique. C’est là que le Dr Goodwin Rencontre le Dre Helen Sharpe, le médecin britannique qui agit en tant que machine de relations publiques unipersonnelle de « Nouvel Amsterdam ».

Goodwin puis il appelle sa femme d’un niveau supérieur qui surplombe l’atrium. Toujours dans le premier épisode, la scène dans laquelle le patient du psychiatre Dr Iggy Frome il rencontre une nouvelle mère d’accueil potentielle est filmé dans le jardin à côté de ce bâtiment au nord de la 26e rue.

L’HISTOIRE DERRIÈRE L’HÔPITAL BELLEVUE

L’hôpital Bellevue est l’un des plus anciens de New York. (Photo: Collection Byron)

Le premier patient avec Ebola dans la ville de New York a été mis en quarantaine dans le Hôpital Bellevue du côté est de Manhattan. Bien que contrairement à la série, ce n’est pas un patient qui y a été emmené accidentellement. Dans la vraie vie, le patient était un médecin du Hôpital presbytérien de Columbia qui avait travaillé dans Guinée dans l’épidémie de Ebola avec Médecins sans frontières et, une fois qu’il a été testé positif, il a été transféré à Hôpital Bellevue recevoir un traitement et une quarantaine.

L’hôpital a été fondé dans l’année 1736. Il a en fait été fondé en tant qu’hôpital de quarantaine et est le plus ancien hôpital public du États Unis. Bellevue Il servait les patients quel que soit leur salaire, d’où sa référence en tant qu’hôpital caritatif. Il était à l’origine situé plus au centre-ville dans le mairie, avec seulement six lits.

Mais à mesure que la ville s’agrandissait, elle était trop proche de la partie peuplée de la ville. Avec l’entrée en jeu du système de grille, la ferme a été achetée Bellevue le long de la East River pour le nouvel hôpital.

QUELS AUTRES LIEUX ONT ÉTÉ UTILISÉS POUR LE NOUVEAU TOURNAGE D’AMSTERDAM?

Certains citoyens sur Twitter ont pris des photos des publicités dans les rues au sujet des enregistrements de « New Amsterdam » (Photo: Twitter)

De plus, les scènes enregistrées dans le Hôpital Bellevue, a également été filmé en Hôpital Kings Country dans Brooklyn. Cela a été fondé au siècle XIX et a son origine dans une institution connue sous le nom de « L’hospice « . De plus, un autre hôpital New York fondée au siècle XIX qui a été utilisé pour filmer des scènes de la « Nouvel Amsterdam » c’est lui Centre de santé métropolitain à l’est de Harlem.

Selon les rumeurs locales, les producteurs de « Nouvel Amsterdam » ils déboursaient 66 000 € rouler dans le Hôpital métropolitain de Manhattan. On dit aussi qu’ils ont payé 187 500 € à l’hôpital du comté roi. En outre, la série comporte également plusieurs scènes filmées dans les rues de New Yorky compris 32e Oui 2e avenue.