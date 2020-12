Censure et lâcheté: pourquoi la dévotion ne sera pas lancée sur GOG

Quel mois, CD Projekt RED

Retenue C’était le premier match que j’ai terminé cette année et l’un de ceux que j’ai le plus apprécié. C’est un titre qui fait un grand usage de l’horreur en dépit d’être un side-scroller alors qu’il contient un arrière-plan politique d’une grande pertinence dans son histoire. Ce fut donc une énorme déception pour moi d’apprendre que Red Candle Games, le studio derrière ce jeu, a dû retirer son deuxième jeu, Dévouement, de Steam après avoir été dénoncé par la Chine, dont le dictateur ne tolérera pas que dans le jeu une moquerie de sa personne soit trouvée. C’était en février 2019. Hier encore, Good Old Games – ou GOG en abrégé -, une plateforme dédiée à la restauration d’anciens jeux et à leur vente sans DRM pour PC et dont les propriétaires ne sont ni plus ni moins que CD Projekt RED, ils ont annoncé qu’ils lanceraient Dévouement sur leur plate-forme le 18 décembre seulement pendant des heures plus tard pour revenir sur leur décision, indiquant que par le choix du joueurs ils ne publieraient pas le jeu après tout.

C’est déjà assez déplorable que des entreprises comme Nintendo téléchargent tous les jeux et événements créés pour l’amour de leurs fans honorant leurs titres les plus légendaires sans faire plus que des pas de tortue vers la préservation appropriée de leurs anciens jeux de plate-forme, compte tenu de cela mis à part ROM et ports à 60 € la société fait peu pour donner à ses joueurs l’accessibilité à ses œuvres les plus classiques. Maintenant aussi les entreprises s’adaptent aux sensibilités de gouvernements intolérants comme la Chine qui n’autorise aucune dénose envers Xi Jinping ou l’inclusion de personnages LGBTQ, entre autres, pour pouvoir entrer sur son marché, qui du seul fait de sa taille est déjà plus qu’attrayant pour les entreprises et leur envie constante de toujours gonfler leur profits pour garder la poignée d’investisseurs heureux et calmes tandis que les travailleurs ont du mal à travailler des heures inhumaines et à recevoir peu de salaires.

C’est la raison, et aucune autre, pour laquelle CD Projekt RED a décidé de ne pas publier Dévouement dans GOG après tout. Personne ne demandait de ne pas inclure ledit jeu sur leur plateforme, mais ils devaient le faire savoir de cette façon parce que dire qu’ils avaient cédé à la pression de leur nouveau prétendant, la Chine, allait les faire mal paraître; encore pire qu’ils ne le sont déjà aux yeux de tous après le lancement désastreux de Cyberpunk 2077. Alors ne soyez pas dupe et ne cherchez pas de coupable entre nous, eh bien tout a été une décision unilatérale dans laquelle les joueurs n’ont rien à faire, ni quand ils ont sorti Dévouement de Steam l’année dernière ou maintenant. C’est, comme toujours, la décision de la vraie minorité privilégiée: les riches et les puissants, qui font et défont comme ils veulent. Alors ne soyez pas trop surpris lorsque les jeux commencent clairement à attirer davantage le public chinois, comme cela a été le cas avec le cinéma ces derniers temps.

J’espère juste qu’avec la sortie de la série Retenue au nom de Netflix, Red Clande Games peut rester en forme jusqu’à ce qu’ils trouvent ou un moyen de lancer Dévouement le cas échéant ou jusqu’à ce qu’ils publient leur prochain titre, ce que j’attends avec impatience. Et je sais que je ne connais pas le processus d’une société de jeux vidéo donc je ne comprends pas pourquoi ne pas se lancer Dévouement simplement via itch.io ou via votre propre site Web. Du moins tant que les compagnies insistent pour danser au rythme imposé par le poing de fer chinois.