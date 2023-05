Cendrillon va avoir un remake d’horreur

Suite au succès surprenant de Winnie l’Ourson : Sang et Mielet avec Pierre Pan sur le point de rejoindre le genre de l’horreur, un autre personnage emblématique de la culture pop rendu célèbre par Disney se prépare pour une nouvelle version terrifiante. Cendrillonla célèbre princesse, aura son remake sombre.





Connu comme l’un des contes de fées les plus populaires de l’histoire, le conte des frères Grimm est devenu une légende dans le monde entier, avec différentes versions en format animé et en direct. Le plus célèbre, évidemment, est venu en 1950 de la Maison de la souris. En fait, c’était l’un des premiers films d’animation de la société à avoir son remake en direct.

Maintenant, Cendrillon reviendra à l’écran après que Camila Cabello ait relancé le personnage en 2021, mais avec un ton très différent. Le média spécialisé dans les films d’horreur, Bloody Disgusting, a annoncé que le tournage commencera le mois prochain pour La malédiction de Cendrillonla version sanglante de la célèbre histoire.

Le film sera réalisé et produit par Louisa Warren (La petite souris), d’après un scénario de Harry Boxley (Vikings : soif de sang), avec Kelly Rian Sanson, Chrissie Wunna et Danielle Scott comme vedettes principales.

S’adressant au point de vente, Warren a partagé des détails sur sa vision du projet :

« C’est une version incroyablement unique de la Cendrillon que nous aimons et connaissons tous. Il va y avoir des morts vraiment horribles entre ses mains. Je pense que les chiens gores vont se régaler dans mon sombre récit.

De quoi parle Cendrillon ?

Malgré le fait que la première version connue du personnage soit apparue en 1600 créée par l’écrivain italien Giambattista Basile, la version la plus populaire n’arrivera qu’en 1814 lorsque les frères Grimm présenteront leur histoire. Plus de 100 ans plus tard, Disney s’est inspiré de l’histoire pour faire de Cendrillon l’une de ses princesses les plus connues.

L’intrigue, du moins celle présentée par Disney, suit une jeune femme qui perd sa mère et plus tard son père, laissée aux soins de sa méchante belle-mère. Vivant dans l’ombre de ses demi-sœurs, Cendrillon est chargée des tâches ménagères, à peine autorisée à sortir de la maison, et est constamment maltraitée par les femmes avec qui elle vit.

Un soir, alors que le roi célèbre une fête importante pour l’anniversaire de son fils, Cendrillon souhaite pouvoir y assister, et une fée marraine apparaît devant elle pour réaliser son rêve. Avec l’aide de sa magie, la jeune femme pourra assister à la célébration, à la seule condition qu’elle revienne avant minuit, lorsque le sort prend fin. Au bal, Cendrillon éblouit le prince, mais doit s’échapper avant la fin imminente de l’enchantement, oubliant une pantoufle de verre. Le prince s’en sert pour tenter de retrouver la femme qui l’a captivé, jusqu’à ce qu’il retrouve Cendrillon.

Cendrillon a même eu des versions modernes de l’histoire comme celles mettant en vedette Hilary Duff et Selena Gomez, donc la version d’horreur pourrait également emprunter cette voie ou reproduire un conte d’époque comme Prime Video l’a fait avec le film de 2019.