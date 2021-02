Cendrillon de Rodgers & Hammerstein arrive à Disney +

Sur le coup de minuit le vendredi 12 février, Cendrillon de Rodgers & Hammerstein commencera à diffuser exclusivement sur Disney +.

La comédie musicale télévisée bien-aimée met en vedette Brandy dans le rôle-titre et Whitney Houston dans le rôle de la fée marraine aux côtés de Whoopi Goldberg, Victor Garber, Natalie Desselle Reid, Bernadette Peters, Paolo Montalban, Jason Alexander et Veanne Cox.

Célèbre pour sa représentation diversifiée, ses actes musicaux de grande envergure et son livre de chansons inoubliable, Cendrillon de Rodgers & Hammerstein propose un éventail incroyable de chansons bien-aimées et originales du duo de compositeurs emblématiques Rodgers & Hammerstein, notamment «Impossible», «In My Own Little Corner», «Ten Minutes Ago», «A Lovely Night», «Do I Love You Because You tu es belle? et plus. Il a été créé le 2 novembre 1997 devant soixante millions de téléspectateurs pendant Le monde merveilleux de Disney sur ABC et est devenu un favori instantané des fans, aimé par la critique et le public et gagnant 7 nominations aux Emmy Awards.

Dans Cendrillon de Rodgers & Hammerstein, lorsque la cruelle belle-mère de Cendrillon l’empêche d’assister au bal royal, elle reçoit une aide inattendue de sa fée marraine. Le film a été réalisé par Robert Iscove, écrit par Robert I. Freedman et chorégraphié par Rob Marshall. Whitney Houston, Debra Martin Chase, Craig Zadan et Neil Meron ont été producteurs exécutifs. Chris Montan était un producteur et Robyn Crawford était un producteur associé.

Cendrillon de Rodgers & Hammerstein rejoindra le Célébrez les histoires noires collection qui est sur Disney + aux côtés Âme, Le noir est roi, Panthère noire, Figures cachées, et plus.