Cemi, le Péruvien qui propose un monde de musique, de jeux vidéo, de manga et de romance | 45S

La romance et la nostalgie transformées en technologie sont arrivées vendredi dernier avec « Si seulement»; le premier single de Cemi, Artiste musical péruvien qui promet à ses auditeurs un voyage à travers l’univers de la pop de chambre.

Au cas où vous ne le sauriez même pas, Cemi est le projet personnel de Carlos Emilio Llerena, un artiste et producteur péruvien qui a une longue histoire sur la scène musicale. Sous ce pseudonyme, il nous propose de voyager dans un monde plein de jeux vidéo, de mangas, de romance, de sincérité et, surtout, de simplicité. Avec sa musique minimaliste et ses paroles de tous les jours, il nous propose de profiter des goûts simples de la vie et des choses qui nous rendent heureux.

« Si Tan Solo » nous a parlé de la difficulté de pouvoir dire ce que l’on ressent en amour sans perdre l’émotion de l’essence naturelle des choses au quotidien. Cet épisode est le premier d’une série de singles à sortir cette année. Comme toujours, vous trouverez ici des informations opportunes.

Écoutez «Si Tan Solo», la nouvelle chanson de Cemi, ci-dessous:

Fiche technique

Production: Carlos Emilio Llerena

Mélange: Carlos Emilio Llerena

Mastering: Carlos Emilio Llerena

Couverture: Alexandra Sánchez