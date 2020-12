Celui qui veut mettre fin aux Saiyans! Regardez la bande-annonce de Super Baby 2 sur FighterZ

Récemment, la finale du tournoi japonais en ligne de Dragon Ball FighterZ a eu lieu où le producteur Tomoko Hiroki nous a montré la dernière arrivée d’un nouveau personnage attachant pour le jeu.

Après presque 3 ans de départ « Dragon Ball FighterZ », développé par l’étude Système d’arc fonctionne et Bandai Namco, Cela n’a pas cessé de nous surprendre avec l’inclusion d’assez de personnages de tous âges et de toutes époques, du puissant Bardock qui a tenté de défendre la planète Vegita au récemment confirmé Bébé Tsufurujin possédant le corps de Végéta comme on le voit dans « Dragon Ball GT ».

Bébé Il est l’un des méchants les plus puissants de la franchise Dragon Ball (Bien sûr si on compte GT qui malheureusement n’est pas une histoire de canon), dans la nouvelle bande-annonce, on nous a montré leurs mouvements et capacités spéciaux, Comme prévu, il est capable d’envahir le corps de ses rivaux et d’utiliser l’aide de ses ennemis vaincus.

On nous a également montré leur techniques létales, il Flash final de Vegeta, transformation comme Ozaru doré géant et la grande boule de rancune, une sorte de Genkidama négatif créé par les sentiments de haine des Tsufurujin envers les Saiyans.

Super Baby Vegeta 2 arrive dans « Dragon Ball FighterZ » dans le cadre de la passe FighterZ 3, il s’agit du quatrième personnage de la passe 15 janvier.