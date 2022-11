« Celui qui arrive » : la transformation de Miren Ibarguren dans la saison 13 qui a fait polémique

saison 13 de « Celui qui arrive » Il est déjà arrivé dans le catalogue Amazon Prime Video. Ainsi, les adeptes de la fiction pourront voir le anciens protagonistes et ajouts récents au casting vivre dans le nouvel immeuble situé à Complicité 49.

En ce sens, l’un des artistes qui revient à la production est Regardez Ibargurenqui donne vie à Yolanda « Yoli » Morcillo Carrascosa sur la célèbre émission. Pourtant, son impressionnante mutation physique a déjà suscité diverses critiques sur les réseaux sociaux.

Voulez-vous connaître la raison? Ensuite, découvrez plus de détails sur la transformation de Regardez Ibarguren pour la saison 13 de Série vidéo Amazon Prime qui a fait polémique.

LA TRANSFORMATION DE MIREN IBERGUREN DANS LA SÉRIE « LA QUE SE AVECINA 13″

Saison 13 de la série « Celui qui arrive » a apporté de nombreuses surprises. L’un d’eux est le changement physique de Regardez Ibargurenqui joue Yolanda Morcillo « La reine des paillettes » dans la comédie et qui, en raison de problèmes de scénario, souffre d’obésité dans cet épisode.

Récemment, l’actrice a diffusé diverses images en utilisant maquillage prothétique Oui remplissage du corpsafin de renforcer l’apparence en surpoids de son personnage.

Il est à noter que cette transformation était en charge du département maquillage de production, qui comprend les artistes. john orme et Jorge Poza Bustamante.

L’actrice et l’équipe de maquillage de « La que se avecina » (Photo : Miren Ibarguren / Instagram)

LA CONTROVERSE SUR LA TRANSFORMATION PHYSIQUE DE MIREN IBERGUREN

Dans « Celui qui arrive 13 », Miren Ibarguren Elle a été qualifiée de grosse et plus d’un utilisateur des réseaux sociaux a souligné que cette décision « encouragerait la grossophobie ».

Ana Pizarrophotographe, mannequin et militante, a été l’une des premières à se manifester via ses plateformes numériques.

« Je ne veux pas critiquer l’actrice parce qu’elle fait son travail. Je pense juste que nous sommes à un point où je pense Quiconque pilote devrait repenser ces types de décisions (…) Être gros n’est pas un déguisement, c’est une réalité qui a malheureusement très peu de représentation dans l’industrie. Il me semble très dangereux qu’à ce stade du film, nous dépensions l’argent pour fabriquer des « costumes de graisse » au lieu de l’investir dans le paiement d’une vraie grosse personne pour jouer le rôle « écrit-il dans son récit Instagram.

Plus tard, il a expliqué qu’il savait que ibarguren Il faisait déjà partie du casting, raison pour laquelle il a remis en cause le scénario du projet télévisé, estimant qu’il blessait tout un groupe.

« On pourrait se demander pourquoi l’approche scénaristique oblige un acteur à se déguiser en gros homme ? Il y a des millions d’histoires et des milliers de conflits auxquels un personnage peut faire face dans une intrigue. Nous sommes en 2022, ces types de propositions sont obsolètes et je suis sûr que ceux qui pilotent pourront proposer des histoires plus originales et pas si dandy dans lesquelles il ne faut pas représenter un groupe de manière aussi blessante »il a souligné.

L’actrice porte un costume spécial dans « La que se avecina 13 » (Photo : Miren Ibarguren / Instagram)

En plus de pizarrole youtubeur Andrea Crompton Il a également montré son agacement face à cette caractérisation : « Ces costumes ne ressemblent jamais à une vraie grosse personne. Ils ont toujours l’air un peu ridicules et sont toujours utilisés pour humilier. Il y a plein d’exemples. »il a déclaré.

Certains amateurs de fiction ont, pour leur part, défendu le programme, soulignant que Regardez Ibarguren elle était enceinte pendant le tournage, donc ce complot aurait été utilisé pour « cacher » son état de grossesse. Jusqu’à présent, la production de la série a évité de se prononcer sur cette polémique.

L’artiste sur le tournage de « La que se avecina 13 » (Photo : Miren Ibarguren / Instagram)

COMMENT VOIR LA SAISON 13 DE « CELLE QUI EST AVECINA » SUR AMAZON PRIME VIDEO ?

La nouvelle saison de « Celui qui arrive » peut être vu à travers Amazon Prime Vidéo depuis le vendredi 18 novembre. Ce jour-là le 3 premiers épisodes de la livraison récente de la production, avant son lancement en signal ouvert.

Les autres 5 chapitres sera publié chaque semaine, jusqu’à la diffusion de la grande finale de la saison le vendredi 23 décembre.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « LA QUE SE AVECINA » – SAISON 13