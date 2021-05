Celia Lora et la première demi-finaliste: le meilleur du nouvel épisode d’El Inframundo

Le cinquième épisode de Le monde souterrain, avec des invités formidables et des moments uniques, comme nous l’avons vu précédemment Nashla Aguilar quitter un test et la compétition. Ce programme diffusé par Channel 5 de Televisa a eu son lancement officiel le 26 avril et a commencé à générer de grandes retombées sur les réseaux sociaux.

Le spectacle amène cinq participants à s’exposer à des situations extrêmes dans chacun des chapitres, avec différentes missions pour montrer qu’ils n’ont peur de rienBien qu’il puisse y avoir des cas dans lesquels la peur est plus forte et constitue la grande faiblesse. Dans le dernier programme, nous avons eu des défis comme cherchez avec votre bouche une clé dans un seau rempli de viande crue et mangez de la soupe aux yeux de vache.

Rico, Iny, Memo, Jerry et Celia Lora étaient les participants de la première moitié. La fille du fondateur d’El Tri, Alex Lora, Il est arrivé au concours avec une grande attitude et en déclarant: « Personne ne m’arrête », bien qu’il ait couru dans la Maison des Terres et ne pouvait pas passer à l’étape suivante. Pour la première demi-finale, ils ont concouru Enrique, Dulce, Rico, Thaily et David.

Après les tests du Maison de la Terre, Maison des couteaux et Maison des chauves-souris, ils étaient Thaily Amezcua et Alex Rico à la recherche de la demi-finale, face à la maison de glace. Le test consistait à faire passer des éclats colorés d’un bout à l’autre, alors qu’ils sont attachés debout. Finalement, celui qui est sorti victorieux était Rico.







La compétition se poursuivra avec de nouveaux épisodes de Le monde souterrain, Du lundi au vendredi à 20h00 au Mexique, sur Channel 5 de Televisa. Là, nous verrons des tests plus dangereux pour les concurrents, qui partiront à la recherche d’être le maître des Enfers.