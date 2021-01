« Celeste Classic » lance la suite du jeu par navigateur « Lani’s Trek »

« Celeste classic », la version originale de « Bleu clair », a reçu une suite, apparemment développée sur une période de trois jours.

Le précurseur de « Bleu clair » vu dans Xbox Game Pass, qui est maintenant connu comme « Celeste Classic », c’était un jeu plus simpliste. Construit avec eMoteur Pico-8 et lancé en 2016, cette version a servi de sortie initiale pour Madeline et le mont Celeste.

Extrêmement OK Games a annoncé « Celeste 2: Lani’s Trek » sur le compte Twitter du développeur Noel berry, déclarant que le jeu n’a pris que trois jours à jouer.

Le titre fait allusion au nouveau protagoniste Lani, qui succède à Madeline et escalade la montagne. « Celeste 2 » utilise un grappin pour l’escalade, au lieu des pouvoirs magiques de l’original.

«Celeste 2: Le trek de Lani» peut être lu dans un navigateur ou téléchargé depuis itch.io. Il est gratuit et n’utilise que six touches. L’équipe d’origine a été impliquée dans la production, impliquant Maddy Thorson et Lana Raine aux côtés de Noel Berry.

Le jeu le plus connu des deux, « Bleu clair », il a été lancée en 2018 et a eu un bon performance dans les revues et les ventes.