Celeste Bright s’agenouille en bikini rose tie-dye: «  Woke Up In Paradise  »

La mannequin Celeste Bright a présenté une ambiance sexy et séduisante dans sa dernière mise à jour dimanche soir, pour le plus grand plaisir de ses 694000 abonnés Instagram. La blonde impeccable a posé à côté d’une piscine dans un maillot de bain aux couleurs vives qui couvrait très peu de sa peau.

Plus de 10 000 abonnés – y compris la mannequin Andreane Chamberland – ont cliqué sur le bouton « J’aime » dans la première heure après le téléchargement du message.

Celeste a géolocalisé son emplacement au Costa Rica tropical et a également mentionné Montemar Villas dans la légende, une société de location de maisons de vacances de luxe qui propose apparemment des propriétés avec leur propre plage isolée.

Son bikini était blanc avec un motif tie-dye fuchsia brillant qui ressortait contre son teint doré et bronzé. Les deux pièces ont été agrémentées d’une série de bagues en or liées qui ont apporté une touche d’élégance séduisante à l’ensemble.

Le haut avait des bonnets triangulaires souples qui étaient reliés par des paires d’anneaux aux bretelles attachées derrière son cou, et le bas présentait les mêmes détails sur les côtés de ses deux hanches galbées.

Celeste a crédité la marque Beach Bunny Swimwear dans la légende pour sa tenue.

Elle a posé à genoux sur de grosses pierres grises le long d’une piscine turquoise, les genoux largement écartés. Ses longs cheveux étaient coiffés avec désinvolture et se répandaient sur les deux épaules, encadrant son visage.

La mise à jour Instagram de Celeste a lancé une multitude de compliments de la part de ses partisans, principalement sous la forme d’emoji affectueux. Le grand nombre de coeurs roses et de symboles de langue était un écart inhabituel par rapport aux flammes standard et aux yeux du cœur qui sont généralement les plus prolifiques – bien que ceux-ci ne soient en aucun cas absents de la collection dans la section des commentaires.

«Vous avez toujours l’air incroyable», a fait remarquer une personne.

«Putain de mignon… quand la beauté n’est pas un fait subjectif mais objectif !!» déclara un deuxième adepte.

«Mon Dieu Céleste, tu es si délicieuse, tu es magnifique chérie», a jailli un troisième fan.

«Vous êtes vous-même le paradis. quelle belle personne », a déclaré une quatrième personne.

Au début de la semaine dernière, Celeste a fait étalage de son bikini dans une autre part que les fans ont adorée. Tel que rapporté par L’Inquisitr, elle a posé sur une terrasse extérieure vêtue d’un haut de bikini licou bleu marine et orange qui contenait à peine ses atouts. Elle a éloigné les bonnets les uns des autres pour maximiser la quantité de décolleté visible, et a également presque renversé l’extérieur de la combinaison.

Elle a associé le haut à une paire de pantalons en cuir moulant racé avec une texture de peau de serpent lacée tout le long du centre. À ce jour, la publication a accumulé près de 40 000 likes.