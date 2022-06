Celebrity Juice Axé Après 14 Ans D’antenne

Le panel humoristique primé Jus de célébrité a été annulé par ITV après 14 ans.

À partir de 2008, l’émission a présenté pour la première fois Fearne Cotton et Holly Willoughby en tant que capitaines d’équipe, tandis que Keith Lemon, de son vrai nom Leigh Francis, a présenté les présentateurs et une distribution changeante d’invités célèbres à travers des jeux et des défis extravagants tout en discutant des actualités tabloïd de la semaine. .

Cotton a décidé de quitter son rôle dans la série après dix ans et a été remplacée par Paddy McGuinness et plus tard Mel B.

Après 14 ans, 26 séries, 300 eps @CelebJuice se termine plus tard cette année avec deux spéciaux d’adieu. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé, aux capitaines d’équipe, aux invités, à l’équipage et à itv2. C’était la fête la plus longue et la plus amusante! J’ai passé un moment merveilleux. Grand amour x pic.twitter.com/XPD8m555cd –Keith Lemon (@lemontwittor) 29 juin 2022

Willoughby a quitté la série deux ans plus tard, et plus récemment, la série a eu Les intermédiaires vedette Emily Atack et L’île de l’amour hôte Laura Whitmore en tant que capitaines d’équipe, avec Maya Jama rejoignant en tant que panéliste régulière en mars dernier.

La nouvelle de l’annulation de l’émission a été partagée sur Twitter par Lemon, qui a rendu hommage à l’émission en écrivant : « Après 14 ans, 26 séries, 300 eps @CelebJuice se termine plus tard cette année. »

Le présentateur a publié une vidéo de compilation des moments de l’émission sur la chanson « Time to Say Goodbye » et a ensuite remercié les fans qui ont écouté l’émission au fil des ans, ainsi que « les capitaines d’équipe, les invités, l’équipage et ITV2′.

« C’était la fête la plus longue et la plus amusante ! J’ai passé un moment merveilleux », a-t-il ajouté. « Grand amour. »

Keith Lemon a commencé à héberger Celebrity Juice en 2008. Crédit : ITV

Les fans de la série ont été dévastés par la nouvelle, beaucoup réfléchissant à la joie qu’elle leur a apportée au cours de la dernière décennie.

« J’ai honte que Jus de célébrité est sur le point de se terminer. C’est vraiment la fin d’une époque. Merci pour les millions de rires que vous nous avez donnés au cours des 14 dernières années », a écrit un fan, tandis qu’un autre a commenté : « Nooooooooo c’est mon émission préférée. Ça a été génial. J’ai moi-même ri stupide lol. Merci beaucoup de l’avoir fait Keith. Je suppose que je vais devoir regarder les rediffusions. »

Un troisième a écrit: « Je ne sais pas si je pense que ce spectacle a été incroyable, je ne peux pas croire que nous allons nous dire au revoir. J’ai le cœur brisé mais je suis heureux d’avoir fait partie d’un voyage aussi hilarant. »

Willoughby a décrit son expérience dans l’émission comme « 12 ans de chaos fantastique » lorsqu’elle est partie en 2020 et a remercié les fans d’avoir regardé, décrivant le public de l’émission comme « le plus fort et le meilleur ».