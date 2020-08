“Celebrity Big Brother”: Werner Hansch quitte le pays des contes de fées comme vainqueur

29/08/2020 00h20

La plus longue saison de tous les temps est terminée: “Celebrity Big Brother” a annoncé vendredi soir son vainqueur 2020. Le résultat n’a pas été une surprise, mais a créé un moment d’émotion spécial.

Le château de conte de fées a fermé ses portes vendredi soir. Werner Hansch (82), Ikke Hüftgold (44), Kathy Kelly (57) et Mischa Mayer (28), finalistes de la saison «Celebrity Big Brother» de cette année, ont passé le plus de temps à ce jour dans le conteneur TV. Au terme des trois semaines, le favori de la saison a prévalu après le vote du public.

Jeux marrants

À la fin du spectacle de conteneurs, «Big Brother» a une fois de plus déterré les jeux les plus populaires de la saison: les finalistes ont dû lancer des virelangues dans le courrier nain. Probablement à cause de l’atmosphère exubérante de la fête, les joueurs ont lamentablement échoué.

Les quatre derniers des 18 résidents avaient déjà commencé leur dernière fête jeudi soir et avaient rendu le château de conte de fées bien équipé dangereux en costumes de contes de fées. Afin de satisfaire les vainqueurs le soir de la finale, trois autres matches ont suivi avec le quatuor résident, un dernier achat au supermarché Knusperhäuschen et l’héritier du duel du trône.

Aussi intéressant:

Les façades sont encore plus durcies

Certains des ex-colocataires ont regardé la dernière soirée dans le studio – et ont rapidement fait savoir qu’il y avait encore des déceptions et des blessures à vivre ensemble. Simone Mecky-Ballack (44 ans) ne veut rien savoir d’une réconciliation avec Katy Bähm (28 ans). Ce dernier a dit clairement: «Je soutiens pleinement mes déclarations. Les nerfs étaient tout simplement nus, tout était secoué. Hurlez pour un autre tour, Simone. »Elle s’abstint de tout commentaire. Au moins avec Alessia Herren (18 ans), qui s’était excusée auprès de Mecky-Ballack, elle peut tracer une ligne sous le litige dans le container.

Ikke Hüftgold: “Le Ballermann est bruyant, mais juste”

La première décision a suivi à la mi-temps: la célèbre star de Ballermann, Ikke Hüftgold, a dû étonnamment quitter le conteneur à la quatrième place. “C’était beaucoup plus important pour moi de montrer Matthias”, a déclaré le chanteur à propos de sa décision de laisser son personnage de fiction derrière lui. Au lieu de cela, il a enlevé sa perruque noire Ikke après avoir déménagé. Il espérait pouvoir casser un peu une lance pour le Ballermann. «Le Ballermann est toujours bruyant, mais juste. J’espère qu’il reviendra à Corona et que nous pourrons à nouveau prendre une bière ensemble. “

Kathy Kelly a ensuite quitté le château de conte de fées en tant que résident troisième et dernière femme. «Je ne m’attendais pas à aller aussi loin. Il y a eu des moments difficiles, mais les gens étaient formidables et j’ai pu entendre leurs belles histoires », a déclaré le musicien de bonne humeur après avoir déménagé.

Le favori l’emporte et établit un record

Puis la dernière page du livre de contes de fées a été fermée. “Beaucoup ne voient que le bol, mais maintenant tout le monde sait que mon cœur est au bon endroit”, a déclaré Mischa Mayer à la fin en tant que finaliste (voir la vidéo ci-dessous).

Au final, la victoire attendait le favori de la saison: Werner Hansch, qui a enregistré le résultat en larmes. Ses colocataires avaient auparavant tous fait campagne pour que le candidat le plus âgé remporte la saison parce qu’il veut utiliser l’argent du prix pour maîtriser ses dettes après sa dépendance au jeu.

Le gagnant a finalement été très modeste. «Je ne peux pas triompher, ce serait la mauvaise réaction par rapport à ma dernière phase de vie et ses terribles conséquences. Je remercie tous les spectateurs qui m’ont porté ici. Vous êtes les parrains et marraines dans une nouvelle phase de vie plus libérée. »Ses remerciements vont également à ses avocats et conseillers fiscaux, qui l’ont aidé à traverser cette période difficile. «Si vous avez encore de la force et du courage, participez. Même les plus vieux peuvent gagner ici », a-t-il finalement conseillé aux téléspectateurs plus âgés. Selon Sat.1, Hansch a établi un record avec sa victoire: il est le plus vieux gagnant d’une émission de télé-réalité au monde.

(jom / spot)